Jelentős előnyökkel járhat a Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Donald Trump amerikai elnökkel csütörtökre tervezett háromoldalú találkozó – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Sencsenben, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának megnyitóján.

A kínai külügyminisztérium korábbi közlése szerint az APEC-csúcstalálkozó alkalmával tartják az első személyes háromoldalú egyeztetést Oroszország, Kína és az Egyesült Államok elnöke között.

Vlagyimir Putyin a világgazdaság széttagoltságára, valamint a katonai és politikai kockázatokra hivatkozva az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, az APEC lehetőséget ad az érdemi eszmecserére, ezért is tartja ígéretesnek a csütörtöki találkozót.

Az orosz elnök arról is beszélt az eseményen, hogy az Ukrajna elleni orosz támadás után bevezetett nyugati szankciók a várttal ellentétes hatást váltottak ki, és megerősítették Oroszországot.

Putyin szerint a gazdasági nyomásgyakorlás hagyományos eszközei sokat veszítettek elrettentő erejükből. Úgy fogalmazott, hogy a szankcióknak, a vámoknak és az exportkorlátozásoknak még lehet némi visszatartó hatásuk, de a növekedést nem tudják megállítani, még kevésbé képesek összeroppantani a versenytársak gazdaságát.

Oroszország vezetője arról is beszélt hogy szerinte az ázsiai országok ugrásszerű fejlődésük révén a világ „egykori gyártósorából” az innováció éllovasává váltak.

Mint mondta, az ázsiai és csendes-óceáni térség mára a világgazdaság központjává vált. Kiemelte, hogy

Oroszország számára különösen fontosak a térség országaihoz fűződő gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok, ezért szorgalmazta, hogy az APEC tagjai erősítsék meg a köztük lévő logisztikai kapcsolatokat.

A világgazdaság széttagoltságára, valamint a növekvő katonai és politikai kockázatokra hivatkozva az orosz elnök hangsúlyozta az együttműködés fontosságát. Mint mondta, az APEC lehetőséget ad az érdemi eszmecserére. Úgy vélte, hogy jelentős előnyökkel járhat a Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Donald Trump amerikai elnökkel csütörtökre tervezett találkozó. A kínai külügyminisztérium korábbi közlése szerint ez lesz az első személyes háromoldalú egyeztetés a három ország államfője között.

Vlagyimir Putyin szerdán kétoldalú megbeszélést is folytatott Hszi Csin-pinggel. Az orosz elnök kedvezően értékelte a két ország külpolitikai együttműködését. Hszi további konkrét lépéseket szorgalmazott a kínai-orosz együttműködés elmélyítésére. Hangsúlyozta, hogy a két országnak vezető szerepet kell vállalnia a többpólusú világrend kialakításában. Hozzátette, hogy a kínai-orosz kapcsolatok a nehézségek közepette is szilárdak maradtak.