Haitin legalább 4595 ember meghalt és több mint kétezer megsebesült fegyveres erőszakban az év elejétől október végéig – közölte keddi jelentésében az ENSZ Emberi Jogi Hivatala (OHCHR).

Marta Hurtado, az OHCHR szóvivője elmondta, az országot részben uraló bűnbandák módosítottak taktikájukon, miután a kormány fokozta a velük szembeni fellépést. Így például megtorló támadásokat hajtanak végre azok ellen, akik a feltételezésük szerint együttműködnek a biztonsági erőkkel, több emberrablásra is sor került, erőszakkal toboroznak gyerekeket és fiatalokat, miközben korlátozták a lakosok mozgásszabadságát.

Az ENSZ-jelentés szerint a július-szeptember közötti időszakban legalább 340 nő és lány szexuális erőszak áldozata lett, többségük ellen csoportos nemi erőszakot követtek el.

Haiti már hosszabb ideje politikai, gazdasági és biztonsági válságban van, ami tovább mélyült 2021 körül, Jovenel Moise elnök meggyilkolása után.

Salvador október végén több mint kétezer katonát küldött Haitire, hogy kiszabadítsák a helyi bűnszervezetek által korábban elhurcolt négy társukat. Haitin sokan üdvözölték a katonák érkezését, sokan arra számítanak, hogy ezzel is sikerül visszaszorítani a bűnbandákat. Kedden nagyszabású szimpátiatüntetést tartottak az ország több városában, így a fővárosban, Port-au-Prince-ben a salvadori katonák mellett: