A szlovén közszolgálati televízió beszámolója szerint a DARS október végén kapott egy elektronikus levelet, amelynek feladója az osztrák Strabag építőipari vállalat képviselőjének adta ki magát, és új bankszámlaszámot adott meg a további kifizetésekhez.

Bár a társaság informatikai részlege figyelmeztetett a csalás veszélyére, a pénzügyi osztály november 2. és 6. között öt részletben összesen 2,6 millió eurót utalt át a megadott számlára. Két átutalást később sikerült leállítani, a fennmaradó 1,8 millió euró azonban a csalók külföldi bankszámlájára került.

Peter Drobez, a DARS vezérigazgatója közölte, hogy a vállalat feltehetően egy jól szervezett nemzetközi bűnszervezet áldozata lett. A társaság belső vizsgálatot indított, és együttműködik a Szlovéniában és külföldön nyomozó hatóságokkal. Drobez a folyamatban lévő eljárásra hivatkozva további részleteket nem közölt.

Monika Pekosak, a DARS pénzügyi és számviteli igazgatója benyújtotta lemondását, amelyet a vezetőség elfogadott.

A teljes egészében állami tulajdonú vállalatot felügyelő Szlovén Állami Holding (SDH) magyarázatot és a hasonló esetek megelőzését szolgáló intézkedéseket vár a vezetőségtől.

Jernej Vrtovec infrastrukturális és energiaügyi miniszter az átutalások haladéktalan kivizsgálását sürgette, és közölte: egyértelmű válaszokat, valamint a felelősség megállapítását és az érintettek felelősségvállalását várja az ügyben.