A bejegyzéshez csatolt, a kötcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazó videóban a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott: ők a jobboldal, és az a küldetésük, hogy szuverén Magyarországot akarnak.

A Tisza Párt küldetése ezzel szemben az, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A gyarmattartó neve: Brüsszel – értékelt.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: elfoglalták a politikát, de a megállapodás másik, és nagyobb része az, hogy elfoglalják a „nagy nehezen visszamagyarosított” gazdaságot is, amelyet vissza fognak adni a külföldieknek.

Megy ki a pénz, és tönkre fogják tenni a nagy magyar cégeket, és át fogják adni a külföldieknek – fogalmazott a pártelnök.

Orbán Viktor azt mondta, türelmesek és méltányosak voltak, lenyelték a sértéseket, de öt hónap (Tisza-kormányzás) eltelte után ennek vége: eljött a nemzeti ellenállás ideje. Fel kell venni a kesztyűt, harcolni kell – hangoztatta.