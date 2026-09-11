Magyar Péter a Facebook-oldalán azt írta: egy átlagos család havi egyszer tankol. A megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különböztet körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. Ezt a különbözetett havi egy alkalommal megtéríti a kormány.

Decemberig a maximum 150 lóerős, dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek. A támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a nevükön van a gépkocsi.

„Segítünk az agrárszektorban dolgozóknak is” – írta a kormányfő.