Orbán Viktor fontos beszédet tarthat a szabadsága után

Havasi Bertalan azt írta, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett zártkörű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak.

A kötcsei találkozót (Kötcsei Polgári Piknik, Kötcsei piknik) 2004. szeptember 3-ától minden évben, hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják. Az eseményt a Polgári Magyarországért Alapítvány és a szövetséges civil szervezetek szervezik, konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. A zártkörű találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor. A politikus miniszterelnökként tavaly Kötcsén, a 24. találkozón hirdette meg a Fidesz-KDNP programját a 2026-os választásokra.