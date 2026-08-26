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Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) érkezik a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre a kötcsei Dobozy-kúriához 2024. szeptember 7-én. Balról Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Orbán Viktor fontos beszédet tarthat a szabadsága után

Infostart / MTI

Szeptember 12-én rendezik meg a kötcsei találkozót, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő – közölte a párt kommunikációs igazgatója.

Havasi Bertalan azt írta, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett zártkörű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak.

A kötcsei találkozót (Kötcsei Polgári Piknik, Kötcsei piknik) 2004. szeptember 3-ától minden évben, hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják. Az eseményt a Polgári Magyarországért Alapítvány és a szövetséges civil szervezetek szervezik, konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. A zártkörű találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor. A politikus miniszterelnökként tavaly Kötcsén, a 24. találkozón hirdette meg a Fidesz-KDNP programját a 2026-os választásokra.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor fontos beszédet tarthat a szabadsága után

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