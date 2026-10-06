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2026. október 6. kedd Brúnó, Renáta
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A magyar csapat tagjai a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában játszott Ukrajna - Magyarország mérkõzés végén a nagyszombati Anton Malatinsky Stadionban 2026. október 5-én. A magyar válogatott 2-1-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Csábi József volt kapitány: visszatért a válogatott a racionális futballhoz, amennyire tudott

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Ukrajna 2-1-es legyőzésével a magyar labdarúgó-válogatott csoportja második helyéről várhatja az utolsó két novemberi mérkőzést a Nemzetek Ligája B-divíziójában. A nemzeti csapat mögött lévő négy mérkőzést Csábi József korábbi átmeneti szövetségi kapitány értékelte az InfoRádió megkeresésére.

Nagyon érdekesnek nevezte a négymeccses Nemzetek Ligája-sorozat zárómérkőzését Csábi József korábbi átmeneti szövetségi kapitány az InfoRádió megkeresésére; a két hazait élőben is látta, a két idegenbelit televízión.

„Talán egy picit a hű képe volt ez a hétfői, Ukrajna elleni idegenbeli mérkőzés a négymeccses hektikusságunknak, mert mérkőzésen belül voltak hullámvölgyek, hullámhegyek is; az első félidő nekem annyira nem tetszett, talán hasonló mederben folyt, mint az északír mérkőzés, de már ott is talán egy pici javulás látható volt, főképp a direkt játékunkban, de nem tudtuk eleget tartani a labdát. Az ukránok talán azt kell, hogy mondjam, egy picit élesebbek, szenvedélyesebbek voltak. Volt sok ukrán szurkoló is, de hál' Istennek sok magyar is, és ez nagyon-nagyon jó dolog, jó érzés volt a televízió képernyőjén keresztül is” – fejtegette az edző.

A hétfői második félidőt nagy ugrásnak látta, jó irányba ment el a csapat, megvolt a megfelelő labdabirtoklás is, ki lehetett venni az ukrán játék élét, nem tudtak dominálni, nem tudták ránk erőltetni az akaratukat az első 20 percben, és persze lélektanilag is nagyon jókor születtek a magyar gólok. Ez márpedig a magyar csapat erejét mutatja, hajrában, az ellefél gólja után újat előhúzni, miközben a várható forgatókönyv talán az lett volna, hogy bedarálnak bennünket.

„Ráadásul Csinger Márk... hadd mondjam el, hogy egy picit büszke is vagyok rá, és innen is gratulálok neki, mert ő a szolnoki MÁV-ban nevelkedett, és még én intéztem a papírjait később az olaszoknál” – idézett fel egy személyes történetet az Ukrajna elleni mérkőzés legjobbjával kapcsolatban. Ismert: Csinger Márk 2020-ban az MTK fiataljaként szerződött a SPAL-hoz Olaszországba, onnan került később Dunaszerdahelyre, majd később Győrbe, ma pedig már a holland Groningen labdarúgója.

Szerinte a válogatottnak nagyon jót tett a Grúzia elleni hazai győzelem, akár a kohézión, akár a csapathangulaton, akár az önbizalmon is látni lehetett, „magával ragadta a társaságot a második félidőben”.

„Racionálisabb futballunk volt, ebből a labdabirtoklásból többször odaértünk a kapu elé, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó százalékkal használtuk ki a lehetőségeinket, ráadásul 1,52 volt a várható gólok száma, nem úgy, mint a korábbi meccseken, ahol 1 alatt is volt ez a szám” – folytatta Csábi József.

Az újoncokról is beszélt, Tóth Milán fontos gólt rúgott, Jurek Gábor is biztatóan mozgott; ezzel kapcsolatban megjegyezte, Marco Rossinak azért is gratuláció jár, hogy túlélt pár generációváltást, és jól lavíroz a lehetőségek között, jó volt szerinte látni a felfedezettjeinek a jó játékát, Csinger Márk gyorsasága, agresszivitása szerinte már most, 23 évesen nemzetközi szintű, Hollandiában is bíznak benne. Kiemelte az újakat a fejlődési ütemük miatt is, hisz vannak, akik a nyarat még az NB II-ben fejezték be, ma pedig már kezdők a válogatottban, győztes meccsen, Szalai József is jól tartotta meg a rá passzolt labdákat, ebből tudott a csapat gyors kontrákat vezetni.

Azt nem állítja, hogy a csapat jó formában van, de láthatóan javuló tendenciát mutatott, és a hullámzás ellenére is látta azt a magyar válogatottat, amely nem is olyan rég még ennél is sikeresebb volt.

Azt is kommentálta, hogy Marco Rossi sokkal nyugodtabb, mióta nincs közösségimédia-alkalmazás a telefonján: neki tévén keresztül nem a nyugalom jött le a szövetségi kapitányról, lehet, hogy a mindennapokra gondolt.

„Nehéz ettől függetleníteni magad, mert mindenki mondja, hogy nem szabad olvasni... a többség a közösségi médiában itthon mindig negatív, legyen ez a futball, legyen bármi más, tehát az arányokat nézve azért a dicsérő vagy az elismerő, a szakmai elemzés kevesebb. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a vége és ez a négy mérkőzés, ha összefoglaljuk, vége jól sikerült. Minden labdarúgócsapat életében vannak átmenetileg jó és rossz szakaszok, hullámvölgyek, hullámhegyek, tehát én azt érzem, hogy jó szájízzel megyünk el szerintem novemberig, és várjuk már a befejezését ennek a csoportnak” – foglalta össze a korábbi átmeneti szövetségi kapitány.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Sport    Csábi József volt kapitány: visszatért a válogatott a racionális futballhoz, amennyire tudott

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