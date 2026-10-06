Vízállások: nem várható javulás a vízügy szóvivője szerint, hiába jön egy kis csapadék

Siklós Gabriella elmondta: a Duna vízgyűjtőjén legfeljebb 20-25 milliméter csapadék hullhat a következő napokban, ami mindössze néhány deciméteres vízemelkedést okozhat a magyarországi szakaszon.

Hozzátette: a Tisza vízgyűjtő területen ennél is kevesebb csapadék várható.

„Egyszámjegyű millimétert tudnék mondani, 5-6 milliméternyit várnak most az előrejelzések. Mindez nem fogja megváltoztatni a Tisza rendkívül alacsony vízállását. Záhonytól kezdődően a vízjárást a vízi erőműveknek az üzemrendje jelentősen befolyásolhatja, de ettől függetlenül nem valószínű, illetve nem várható változás a most következő egy hétben”

– hangsúlyozta a szóvivő.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az ősz eleve csapadékszegény időszak, ráadásul az idei nyarat is jelentős csapadékhiány jellemezte.

Nagy tavaink helyzetében sem számítunk egyáltalán javulásra

– mondta el.

Felhívta a figyelmet: olyan mértékben száraz a föld, hogy több órán keresztül tartó áztató és intenzív csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy valamennyi bejusson a vízgyűjtő területeken keresztül a folyókba vagy tavakba.

„A vízügy továbbra is arra figyelmeztet, hogy az alacsony vízállás miatt szabaddá váló mederben tartózkodni veszélyes lehet. A szakemberek a nyár folyamán több helyen hulladékot és más tárgyakat is találtak az előbukkanó mederszakaszokon” – fogalmazott Siklós Gabriella.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.