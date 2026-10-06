125 éve nem volt ilyen az időjárás Magyarországon, mint most

Az év kilencedik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 17,7 Celsius-fok volt, amely 1,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 16,0 fokos átlagát.

Hozzátették: a hónap középhőmérséklete síkvidéken általában 17 és 19 fok között alakult, és 15 fok alatti értékek csak a magasabb hegyeken és fagyzugos völgyekben voltak.

Arról is írtak, tovább folytatódott a rendkívül száraz hónapok sorozata és országos átlagban a mostani a hetedik legszárazabb szeptember volt és a 2026-os év első kilenc hónapja a legszárazabb volt 1901 óta.

A szeptemberi országos átlag – az eddig beérkezett adatok alapján – mindössze 15,1 milliméter volt, amely 74 százalékkal elmarad az 1991-2020 közötti időszak 59,1 milliméteres átlagától. Az elemzés szerint az Alföldön általában 10 milliméter alatt maradt a szeptember havi csapadék. Kicsit több a Dunántúl nyugati felén esett, de ott is csak kisebb körzetekben – például az Őrségben – haladta meg a 30 millimétert a hónap csapadékmennyisége.

Felhívták a figyelmet arra: a január-szeptemberi csapadékösszeg pedig mindössze 251,7 milliméter volt, ami 47 százalékkal elmarad az 1991-2020-as évek 471,1 milliméteres átlagától.

A középső országrészben és az Alföldön nagy területen 200 milliméternél kevesebb csapadék esett kilenc hónap alatt, és 400 milliméter feletti értékeket is csak kevés állomáson, a délnyugati határ közelében mértek. Az ország nagy részén a szokásosnál 200-300 milliméterrel kevesebb esett, de a hegyvidékeken a január-szeptemberi csapadékösszeg helyenként több, mint 300 milliméterrel elmaradt az 1991-2020-as átlagtól.