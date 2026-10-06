Parkolótáblával jutott be a színházi tolvaj, az elfogása is megnézhető videón

Egy parkolótábla talapzatával törte be egy fiatal a VII. kerületi Hevesi Sándor téren található Magyar Színház vészkijáratát szeptember 28-án éjjel, majd oda bejutva kutatni kezdett – írja beszámolójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Saját ruházatát a színpad mellé már előadásra bekészített ruhaneműkre cserélte, azután néhány elektronikai eszközt is összekészített, hogy magával vigye.

Bár outfitjét kalappal és kesztyűvel is kiegészítette, a főszerep nem tartott sokáig, a kiérkező rendőrök még a színházban elfogták.

A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a 18 éves férfit dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A betörés és az elfogás, illetve az előállítás pillanatait végig kamerák rögzítették, a felvételeket a BRFK közzé is tette Facebook-oldalán: