Seszták Miklós ügyvédjét is megfigyelhették a letartóztatott volt miniszter védője szerint

A hatóságok már az őrizetbe vételt megelőző héten megfigyelték Seszták Miklós volt minisztert Papp Gábor ügyvéd szerint, aki azt mondta: a megfigyelés az országgyűlési képviselő őrizetbe vétele után is folytatódott, ekkor már őt is követték. Az ügyvéd szerint a nyomozati iratokból az derült ki, hogy feljegyezték autója rendszámát, és azt is, amikor egy újságíróval beszélt.

Az ügyvéd a Hír TV-nek adott interjúban beszélt a korábbi miniszter letartóztatásának körülményeiről. Elmondása szerint a letartóztatás előtt megkapott iratok között talált egy dokumentumot, amely alapján úgy látja, hogy ügyfelét már az őrizetbe vételét megelőző héten figyelték. Szerinte azt is rögzítették, amikor Seszták Miklós az ő ügyvédi irodájában járt.

Papp Gábor állítja: a megfigyelés törvénytelen volt, és az így megszerzett bizonyítékok sem használhatók fel, és csak további problémát jelent, hogy a meghatalmazott védőt is megfigyelhették.

A letartóztatás körülményeit is bírálta. Szerinte az intézkedés valójában előrehozott büntetésként értelmezhető, amelynek álláspontja szerint „nincs észszerű indoka. Úgy véli, egy olyan országgyűlési képviselő esetében, aki a védőjével együtt az első pillanatban megjelenik az ügyészségen, nem lehet megalapozottan hivatkozni a szökés vagy elrejtőzés veszélyére.

Papp Gábor az interjúban egy másik ügyfeléről, Bús Balázs volt óbudai polgármesterről is beszélt, akit szintén letartóztatásban tartottak egy önkormányzati korrupciós ügyben. Az ügyvéd szerint Bús Balázs esete azt mutatja, hogy a politikusoknak nem lett volna indokolt hónapokat rács mögött tölteniük, ügyfele mindenben együttműködött a hatóságokkal.

A Budai Központi Kerületi Bíróság szeptember 30-án rendelte el Seszták Miklós (KDNP) országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását, akit összesen mintegy 11 milliárd forintnyi hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsít a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.