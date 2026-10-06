Fordulat az ukrán uniós csatlakozásban, Magyarország hamarosan léphet

Magyarország várhatóan már ezen a héten nem akadályozza tovább Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatának következő technikai lépését – írja két uniós tisztviselőre hivatkozva a Financial Times.

Magyar Péter miniszterelnök információk szerint utasította a magyar diplomatákat, hogy a munkamegbeszéléseken ne akadályozzák az Ukrajnának és Moldovának küldendő levelek elfogadását, amelyek a csatlakozási tárgyalások következő két klaszterének esetleges megnyitásáról szólnak. A két tárgyalási csoport a belső piacot és a versenyképességet érintő területeket fedi le – számolt be róla az index.hu.

A nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítéséről szóló törvény elfogadása megnyithatná az utat

ahhoz, hogy még a tíz nap múlva esedékes brüsszeli uniós csúcstalálkozó előtt megkezdődjön a két új klaszter tárgyalásának formális politikai folyamata. Ha ezek megnyílnak, Ukrajna csatlakozási tárgyalásaiból már csak a zöldpolitikával, a mezőgazdasággal és a kohézióval foglalkozó két klaszter maradna hátra.

Orbán Anita az Index Kibeszélő Extra című műsorában elmondta, hogy az elmúlt időszakban a háttérben több megbeszélés is volt Magyarország és Ukrajna között; így például napi kapcsolatban áll Ukrajna miniszterelnök-helyettesével, egyben az EU-ért felelős miniszterével, mivel ő felügyeli a törvénytervezetet, amelyik a júniusi kétoldalú megállapodás alapján a magyar kárpátaljai kisebbség oktatást illető jogait hivatott rendezni és az ukrán parlament elé vinni.