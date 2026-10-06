Késsel támadt egy diáklány az iskola tanulóira, egy diák meghalt Isztambulban

„Elvesztettük az egyik súlyosan megsebesült diákunkat" – közölte Tekin a kedd reggel az Basaksehir kerület egyik iskolájában történt támadásról.

Kemal Memisoglu török egészségügyi miniszter korábban az X közösségi oldalon azt írta, hogy a nyolc sérült közül egy életveszélyes, kettő pedig közepesen súlyos, illetve súlyos állapotban volt. Mind a nyolcat kórházba szállították.

A támadás helyi idő szerint reggel 8 óra 40 perc körül történt az Isztambul északnyugati részén fekvő Basaksehir kerület egyik iskolájában. A feltételezett támadó egy 15 éves, tizedik osztályos diáklány, aki egy környékbeli középiskolába jár. A rendőrség őrizetbe vette, a támadás indítékáról egyelőre nem közöltek információt.

Davut Gül, Isztambul tartomány kormányzója közölte, hogy a lány iskolai egyenruhában lépett be az iskola területére, majd egy késsel válogatás nélkül támadt az ott lévő diákokra.