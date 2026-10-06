Lehet, hogy nem indul el az őszi kurzus a Zenei Tehetség Központban

„A tizenkét hetes oktatás október 19-én indulna Felsőörsön, de még a kikérőket sem tudtuk elküldeni a kiválasztott tehetségek iskoláiba, nincs aláírt szerződés a tanárokkal, a személyzettel. Többször írtunk a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumba, de választ nem kaptunk. Annak örülök, hogy tizenhat év után változások vannak Magyarországon, de jó lenne, hogy amit felépítettünk, azt tovább tudnánk csinálni" – hangsúlyozta a Snétberger Zenei Tehetség Központ zenei és művészeti igazgatója, az intézményhez kapcsolódó alapítvány kuratóriumának elnöke.

Snétberger Ferenc elmondta: a Nemzeti Tehetség Központ keretében 2015-től évi 140-150 millió forintos támogatást kapott a 2011-ben indult Snétberger Program, ám az elmúlt három-négy évben a helyzet jelentősen romlott, a nekik odaítélt összeget több mint a felével csökkentették, az elmúlt időszakban már nemcsak hangszerekre és erősítőkre, de hegedű- és gitárhúrra sem volt pénz.