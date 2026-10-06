Szabics Imre lett egy belga labdarúgócsapat másodedzője

A jelenleg a 10. helyen álló együttes kedden honlapján jelentette be, hogy a magyar tréner a klub alkalmazottja lett, így ismét együtt dolgozhat a dán Jess Thoruppal, akinek a német Augsburgban és az egyiptomi al-Ahliban is segítette a munkáját.

A 45 éves, 36-szoros válogatott Szabics Imre korábban – Franco Foda segítőjeként – a Sturm Graz, az osztrák válogatott és az FC Zürich stábtagja volt, mielőtt az Augsburghoz szerződött volna, míg 2021 áprilisa és 2022 februárja között a MOL Fehérvár vezetőedzőjeként dolgozott.