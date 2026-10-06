Ne egye meg, ha ilyet vett! Veszélyes baktériummal fertőződhetett

Mint közölték, az NKFH késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (SZEGA Camembert Kft.), aki a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

A termék megnevezése: Camembert Bertrand Crémier au lait cru 250 g

Tételszám: 232511

Fogyaszthatósági idő: 2026.10.21

Gyártó: Gillot SAS (Franciaország)

Exportőr: ODEON SAS (Franciaország)

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Shiga-toxin termelő Escherichia coli)

Felhívják a figyelmet, hogy a Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely

az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat.

Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki. A megfelelő hőkezelés (alapos sütés-főzés) elpusztítja a baktériumot. A kockázatot a nyers vagy alul-hőkezelt ételek fogyasztása jelenti.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből bárki vásárol és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!