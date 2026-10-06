Korlátozásokra kell számítani kedd este a Déli pályaudvaron

Hétfő reggel kisiklott egy tolatómozdony a Déli pályaudvaron. Több vonat a kizárt vágányokon rekedt, a forgalom egy ideig csak korlátozásokkal haladhatott.

A Mávinform tájékoztatása szerint a váltó végleges helyreállítása miatt az elővárosi forgalomban kedd kora estétől a martonvásári Z30-as vonatok csak Martonvásár és Kelenföld, a százhalombattai S40-es vonatok pedig csak Százhalombatta és Kelenföld között közlekednek.

A távolsági forgalomban a Mecsek InterCity 19.14-kor Pécsről csak Kelenföldig megy, és szerdán 6.05-kor Kelenföldről indul Pécsre. Szintén csak Kelenföldig közlekedik Zalaegerszegről 19.49-kor a Göcsej InterCity, és szerdán 5 órakor onnan is indul Zalaegerszegre.

A balatoni járatok közlekedése, valamint a győri fővonal elővárosi forgalma (S10, S12) nem változik.

Várhatóan szerdán üzemkezdettől ismét teljes kapacitáson üzemel a pályaudvar, reggel csak néhány távolsági vonat esetében kell Kelenföldről induló járatokra számítani – áll a közleményben.