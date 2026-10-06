Környezeti hatásvizsgálati eljárások: rendezné a kormány az ügyintézés határidejét

A parlamenti honlapon olvasható, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint a nemzetközi eljárás időtartama a részt vevő államok számától, a projekt összetettségétől, a fordítási igénytől, a külföldi nyilvánosság bevonásának módjától és a konzultációk eredményétől függ, ezért előre egységes időtartamban nem állapítható meg.

Az előterjesztés általános, valamennyi nemzetközi környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárással érintett környezeti hatásvizsgálati eljárásban alkalmazható szabályt állapítana meg.

Az ügyintézési határidő a nemzetközi eljárás lezárásáról és eredményéről szóló tájékoztatás hatósághoz érkezését követő harmincadik napon, de legkorábban a főszabály szerinti általános határidő utolsó napján jár le. A szabály biztosítja, hogy a környezetvédelmi hatóság a nemzetközi eljárás eredményét érdemben értékelhesse és a döntésében figyelembe vehesse – áll az indoklásban.

A jogszabály szerint a környezetvédelmi engedély megszerzésére, továbbá a működési engedély kiadására, valamint az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárásban az ügyintézési határidő százöt nap.