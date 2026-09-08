Őrizetben a német villamosenergia-hálózat elleni szabotázsakciók gyanúsítottja

A 48 éves gyanúsítottat a nyugat-németországi Aachen közelében, a weisweileri erőmű térségében fogták el – közölte a rendőrség. A hatóságok hétfőn ugyanitt több, vélhetően a nagyfeszültségű vezetékekben rövidzárlat előidézésére szolgáló kilövőszerkezetet és egy újabb, a szabotázsakciókat vállaló levelet találtak.

A hatóságok napok óta keresték azt a személyt, aki a gyanú szerint Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brandenburgban és Szászországban házilag készített rakétákkal próbált vezetéket a nagyfeszültségű távvezetékekre juttatni, hogy rövidzárlatot idézzen elő. A módszer legalább két esetben be is vált.

A Köln melletti Bergheimben egy erőmű több blokkját napokra le kellett állítani, ám áramkimaradás nem történt. Brandenburgban, a Jänschwalde erőmű közelében lévő Turnow-Preilack alállomásnál két rövidzárlatot is sikerült előidézni, szintén áramkimaradás nélkül. A hatóságok szerint ott több mint húsz házilag készített rakétával lőttek vezető anyagot a nagyfeszültségű vezetékekre.

A gyanúsítottat a hatóságok az eddig előkerült, hitelesnek tartott beismerő levelek alapján azonosították. A levelekben a feltételezett elkövető a fosszilis energiahordozókkal történő villamosenergia-termelés elleni fellépéssel indokolta tettét.

A weisweileri újabb lelet ugyanakkor felvetette annak lehetőségét is, hogy utánzó követhette a korábban alkalmazott módszert.

Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter korábban "klímaterrorizmusnak" nevezte az akciókat.