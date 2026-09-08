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Komló, 2026. április 25.Vitézy Dávid, a Tisza-kormány leendõ közlekedési és beruházási minisztere nyilatkozik újságíróknak a komlói vasútállomáson 2026. április 25-én. Vitézy Dávid kijelentette, hogy véget ér a vasútrombolás korszaka, mostantól a vasútfejlesztés idõszaka következik Magyarországon. A leendõ miniszter civilekkel együtt különvonattal utazott Dombóvárról a mecseki városba a két település közötti, 2023 nyarán bezárt vasútvonallal kapcsolatos emlékmenet keretében.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Újabb helyen gyorsítja a vonatokat Vitézy Dávid

Infostart / MTI

Vágányszabályozási munkát végeznek Felsőzsolcától Hidasnémeti irányába a teljes vonalon szeptember 9. és 22. között, megszüntetve a lassújeleket a 28 kilométeres vasúti pályán – közölte kedden a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid posztjában jelezte, hogy a beruházás részeként Novajidrány és Hidasnémeti között lecserélik a síneket mintegy 1200 méteren. A beavatkozásoknak köszönhetően több, 60, illetve 80 kilométer/órás sebességkorlátozás szűnik meg a vonalon. Ennek köszönhetően több perccel csökken a menetidő, kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom, javul a menetrendszerűség, a vonatok pontosabban közlekednek – emelte ki a miniszter.

Tájékoztatása szerint a munkák ideje alatt

Miskolc és Hidasnémeti között szerdától szeptember 22-ig MÁVBusszal biztosítják a vonatok pótlását.

Az érintett időszakban a Hernád InterCityk csak Budapest és Miskolc között közlekednek, az IC-pótlóbusz pedig Miskolc és Kassa között közlekedik. A csatlakozások biztosítása érdekében a pótlóbuszok a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak Hidasnémetiből Miskolc felé.

Kitért arra is, hogy a zajhatással járó nagygépes vágányszabályozást, hogy minél kevésbé zavarják a térségben élőket, az éjszakai órákban végzik a MÁV munkatársai, ami egy-egy napra érinti Onga, Szikszó, Aszaló, Halmaj, Csobád, Ináncs, Encs, Novajidrány településeit.

„Nemcsak a fejlesztések, hanem az üzemeltetés és karbantartás terén is súlyos örökséget hagyott maga mögött az előző kormány. Jól látszik, hogy a kisebb pályakarbantartási munkák rendszeres elvégzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a pálya minősége tartható legyen” – fogalmazott Vitézy Dávid.

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