Újabb helyen gyorsítja a vonatokat Vitézy Dávid

Vitézy Dávid posztjában jelezte, hogy a beruházás részeként Novajidrány és Hidasnémeti között lecserélik a síneket mintegy 1200 méteren. A beavatkozásoknak köszönhetően több, 60, illetve 80 kilométer/órás sebességkorlátozás szűnik meg a vonalon. Ennek köszönhetően több perccel csökken a menetidő, kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom, javul a menetrendszerűség, a vonatok pontosabban közlekednek – emelte ki a miniszter.

Tájékoztatása szerint a munkák ideje alatt

Miskolc és Hidasnémeti között szerdától szeptember 22-ig MÁVBusszal biztosítják a vonatok pótlását.

Az érintett időszakban a Hernád InterCityk csak Budapest és Miskolc között közlekednek, az IC-pótlóbusz pedig Miskolc és Kassa között közlekedik. A csatlakozások biztosítása érdekében a pótlóbuszok a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak Hidasnémetiből Miskolc felé.

Kitért arra is, hogy a zajhatással járó nagygépes vágányszabályozást, hogy minél kevésbé zavarják a térségben élőket, az éjszakai órákban végzik a MÁV munkatársai, ami egy-egy napra érinti Onga, Szikszó, Aszaló, Halmaj, Csobád, Ináncs, Encs, Novajidrány településeit.

„Nemcsak a fejlesztések, hanem az üzemeltetés és karbantartás terén is súlyos örökséget hagyott maga mögött az előző kormány. Jól látszik, hogy a kisebb pályakarbantartási munkák rendszeres elvégzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a pálya minősége tartható legyen” – fogalmazott Vitézy Dávid.