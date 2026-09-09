Mától hiába várjuk a vonatot ezen a magyar vonalon

Nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidasnémeti között pályakarbantartás miatt szeptember 9-től 22-ig, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják – közölte a Mávinform kedd este.

A vasúttársaság közleménye szerint vágányszabályozást végeznek a teljes vonalon, 28 kilométeren. Novajidrány és Hidasnémeti között 1200 méteren síneket is cserélnek. A munkálatoknak köszönhetően „több perccel” csökken majd a menetidő és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom.

A csatlakozások biztosítása érdekében a pótlóbuszok a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak Hidasnémetiből Miskolc felé – tette hozzá a vasúttársaság.