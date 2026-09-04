Itt van Magyar Péter újabb bejelentése a nyugdíjakról

A csütörtöki kormányzati tájékoztatón már említette, és most Facebook-posztban is kiemelte a miniszterelnök, hogy nem csak a nyugdíjminimum emelkedik 120 ezer forintra, hanem más ellátásokat is növelnek.

Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón elmondta: a gyermekvédelem rendszerének egésze 10 milliárd forint plusz forrást kap. A szociáls tárca hamarosan beszámol az ezzel kapcsolatos feladatvégzésről. „Nem felejtjük el a béremelést sem, a noksosoknál (nevelést-oktatást segítők) sem. Kétlépcsős béremelés jön, október közepén és 2027. január 1-jén” – fogalmazott.

Magyar Péter elmondta, hogy 28 500-ről 120 000 forinra emelkedik a minimálnyugdíj. Több dologról tárgyal még a kormány a nyugdíjszerű ellátások terén, a megváltozott munkaképességűek ellátása 10 százalékkal emelkedik, de senki nem kaphat 120 ezer forint alatt. Nyilvánosságra fogják hozni, hogy melyik sávban mennyi pénzt jelent az emelés – közölte.