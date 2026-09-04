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Nyitókép: fotografixx/Getty Images

Fontos kormánydöntés a kutyákról

Infostart / MTI

Póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák, ha világosan felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés. Az erről szóló kormányrendelet a csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg.

Az indoklás szerint a segítő kutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét, önálló életvitelének elősegítését előmozdító, speciálisan képzett állatok, ezért már jelenleg is több területen – így az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében – eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. Az állatok jólétére tekintettel és a gazdáikkal folytatott együttműködés javítása érdekében indokolt könnyíteni azokon a feltételeken, amelyek meghatározzák, hogyan lehet vezetni a kutyákat közterületén – olvasható a rendeletben.

A jelenlegi szabályok alapján belterület közterületén – kivéve a kutyafuttatók területét – ebet csak pórázon lehet vezetni.

Közterületen csak olyan személy vezetheti a kutyát, aki képes az irányítására, kezelésére és féken tartására.

A kormányrendelet alapján a vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző és személyi segítő típusú segítő kutya mostantól vezethető póráz nélkül, ha rajta világosan felismerhető a kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti megkülönböztető jelzés.

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kormánydöntés

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vakvezető

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