Fontos kormánydöntés a kutyákról

Az indoklás szerint a segítő kutyák a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét, önálló életvitelének elősegítését előmozdító, speciálisan képzett állatok, ezért már jelenleg is több területen – így az üzletekbe történő belépés vagy a tömegközlekedés tekintetében – eltérő szabályok vonatkoznak rájuk. Az állatok jólétére tekintettel és a gazdáikkal folytatott együttműködés javítása érdekében indokolt könnyíteni azokon a feltételeken, amelyek meghatározzák, hogyan lehet vezetni a kutyákat közterületén – olvasható a rendeletben.

A jelenlegi szabályok alapján belterület közterületén – kivéve a kutyafuttatók területét – ebet csak pórázon lehet vezetni.

Közterületen csak olyan személy vezetheti a kutyát, aki képes az irányítására, kezelésére és féken tartására.

A kormányrendelet alapján a vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző és személyi segítő típusú segítő kutya mostantól vezethető póráz nélkül, ha rajta világosan felismerhető a kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti megkülönböztető jelzés.