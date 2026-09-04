ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.34
usd:
311.6
bux:
0
2026. szeptember 4. péntek Rozália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Szakértő: nem a gazdagok újabb bevételi forrása az Airbnb

Infostart / InfoRádió

Budapesten a rövidtávú lakáskiadású hirdetések egyharmada lehet illegális – derül ki a GuestGuru elemzése alapján. A vállalat értékesítési vezetője, Antos Péter az InfoRádióban elmondta, a szigorításokat elsősorban nem az illegális lakáshirdetők, hanem a családok és a kisvállalkozók szenvedik meg.

15 ezer hirdetés van a rövid távú piacon, ezek Airbnb-n és Booking-on lévő hirdetések. Ebből körülbelül 4900-5000 lehet az, ami feketéző vagy szabálytalan működést feltételez az értékesítési vezető szerint.

Minél jobban szigorítanak a kerületek egyénileg, annál jobban elharapóznak ezek a feketéző szálláshelyek

A módszerről is beszélt Antos Péter: amikor valaki regisztrál egy szálláshelyet a Nemzeti Turisztikai Adatközlő Központnál, kap egy úgynevezett NTAK számot. Ez olyan, mint egy autón a rendszám. Ezeket az NTAK számokat körülbelül 2,5-3 éve már kötelező feltüntetni az Airbnb és a Booking hirdetéseknél.

„Ha ez a szám érvénytelen, vagy elidegenített, mondjuk egy balatoni ingatlant, a budapesti Baross utcában található NTAK számmal hirdetnek, az szabálytalan működés. Az önkormányzat és a NAV nem látja ezeket a szálláshelyeket, hiszen csak azokat tudja vizsgálni, ellenőrizni, amelyek láthatóak. Ez 15 ezer hirdetésből nagyjából 10 ezer” – hangsúlyozta Antos Péter.

Felmerül a kérdés, hogyan lehetne ezeket a feketézőket jobban tiltani, és átlathatóbbá tenni a piacot.

A GuestGuru 14 éve dolgozik ezen a piacon és külsősként, tehát nem hatóságként

összefésülték az önkormányzat, az NTAK, az Airbnb és a Booking rendszerét egybe. Ezek nyilvános adatbázisok, és ott egyértelműen kiderül a hirdetésekről az Airbnb és Booking felületén, ha valamilyen szabálytalanságot követettek el.

A hatósági megoldás az értékesítési vezető szerint az lehetne, ha létrejönne egy központi egység, akár a a Magyar Turisztikai Ügynökségnél. Itt végezhetnék ezeket az ellenőrzéseket.

A szakember arról is szólt, hogy sokszor az a vád éri az Airbnb szolgáltatókat, vagy akik Airbnb-n rövid távon adják ki a lakásaikat, hogy a lakhatási válságot, illetve társasházi problémákat okoznak. Ám úgy véli:

a lakhatási válságot nem ez a 10-15 ezer lakás okozza az egymilliós budapesti lakásszámból.

Hangsúlyozta: az elmúlt két évben nem lehetett új engedélyt kiadni, mégis nőttek az ingatlan- és az albérletárak. Azok a családok pedig, akik legálisan adóztak, adminisztráltak, ők „bezártak”, ellenben akik feketéztek vagy nem fizettek adókat, azok meg vagy nyitva maradtak, vagy megkerülték ezeket a szabályokat.

Nagyon sokszor az a bírálat is elhangzik, hogy ez a gazdagoknak egy újabb bevételi forrása, ám Antos Péter szerint ez nem igaz.

„83,5 százaléka a teljes hirdetési piacnak vagy az Airbnb-s piacnak Budapesten egy lakással rendelkezik, és 97,5 százalék maximum 3 lakással. Tehát ez nem a nagy befektetők piaca, hanem családoknak egy kiegészítő bevétel” – hangsúlyozta az értékesítési vezető, aki hozzátette: nem helyesőket betiltják, mert a hatóság, az önkormányzat számára ez a legegyszerűebb, miközben a feketézők tovább működnek.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Szakértő: nem a gazdagok újabb bevételi forrása az Airbnb

lakáskiadás

szigorítás

airbnb

illegális

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: nem a gazdagok újabb bevételi forrása az Airbnb

Szakértő: nem a gazdagok újabb bevételi forrása az Airbnb
Budapesten a rövidtávú lakáskiadású hirdetések egyharmada lehet illegális – derül ki a GuestGuru elemzése alapján. A vállalat értékesítési vezetője, Antos Péter az InfoRádióban elmondta, a szigorításokat elsősorban nem az illegális lakáshirdetők, hanem a családok és a kisvállalkozók szenvedik meg.
Nyeste Orsolya és Madár István óvatosan optimista az euró bevezetését illetően

Nyeste Orsolya és Madár István óvatosan optimista az euró bevezetését illetően

2032-re lehet olyan gazdasági helyzetben az ország, hogy be lehessen vezetni az eurót. A feladat megcsinálható, kérdés, hogy a politikai elit kész-e rá – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste Bank és Madár István, a Portfolio vezető elemzője.
 

Itt vannak a kiskereskedelmi forgalom friss adatai, folytatódik a növekedés

A gazdaság lassan, de biztosan mászik kifelé a gödörből – helyzetértékelés

kormánydöntések
Megszűnhetnek a trafikkoncessziók, kötelező orvoskamarai tagság, béremelés a szociális szférában, „három csapás” az akkugyáraknak

 

Bóna Szabolcs: idén korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése

Az egészségügyi többletforrás csaknem felét a szakdolgozói béremelésre fordítják

Ciklikus, háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament

Magyar Péter Baka András köztársasági elnökkel egyeztetett

Tűzifaárstopot rendelt el a kormány a lakossági vevőknek

Magyar Péter: özönlenek a panaszok, teljes felülvizsgálat jön a hulladékgazdálkodásban

VIDEÓ
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.04. péntek, 18:00
Vadnai Jonatán
világbajnok vitorlázó
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Publicus: a többség szerint megengedhetőek a rendkívüli eszközök a NER lebontása érdekében

Publicus: a többség szerint megengedhetőek a rendkívüli eszközök a NER lebontása érdekében

A magyar társadalom többsége elfogadja a Tisza-kormány határozott lépéseit a korábbi fideszes hatalmi rendszer lebontására, beleértve az államfőváltást is, amennyiben azokat kizárólag a közélet megtisztítására használják – derül ki a Publicus Intézet augusztus végi, reprezentatív felméréséből. A kutatás rávilágít arra is, hogy a kormánypárt támogatottsága továbbra is kiugróan magas, a választópolgárok egyértelmű többsége pedig egy új alkotmány megírását is támogatná - számolt be a Népszava.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli! Benyújtotta a gigaszámlát Donald Trump: kőkeményen kifizetteti Európával az ukrán fegyvereket

Rendkívüli! Benyújtotta a gigaszámlát Donald Trump: kőkeményen kifizetteti Európával az ukrán fegyvereket

Trump felszólította az európai országokat, hogy térítsék meg azt a hatalmas mennyiségű hadianyagot, amelyet Joe Biden ingyenesen bocsátott Ukrajna rendelkezésére.

BBC
Business Sport Travel Science
Two workers pulled alive from Nepal tunnel nine days after deadly flash flooding

Two workers pulled alive from Nepal tunnel nine days after deadly flash flooding

Dramatic video shows the moment Sanjaya Shah and Kabir Maharjan were rescued on Friday. More than 1,200 people have been killed in the flooding at the Nepal-Tibet border.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 4. 08:58
Elrendelték a paksi krízishez vezető mulasztások kivizsgálását
2026. szeptember 4. 08:22
„Miért nem büdös a Hévízi-tó?” Több százan mentek el a tó jövőjéről tartott fórumra
×
×