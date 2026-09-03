A filmreformért felelős miniszteri biztost nevezett ki Tarr Zoltán

Tarr Zoltán a bejegyzésében hangsúlyozta: a magyar filmpiacot az előző vezetés alatt „elképesztően elhanyagolták és bizonytalanságba sodorták”", pedig hazánknak nemzetközi szinten fontos és kiemelt szerepe van ezen a területen nemcsak kulturális, de gazdasági tekintetben is.

Magyarország egyik legnagyobb filmgyártó cégének társalapítójaként Petrányi Viktória több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai és a nemzetközi filmgyártásban – írta a miniszter, majd hozzátette: „saját szakmai karrierjét háttérbe helyezve mondott igent a felkérésemre, amiért nagyon hálás vagyok”.

Tarr Zoltán tájékoztatása szerint Petrányi Viktória miniszteri biztosként többek között összehangolja a magyar filmtámogatási rendszer megújításához szükséges intézkedéseket, valamint felügyeli a rendszer működésének és döntéshozatali folyamatainak átvilágítását. Emellett közreműködik a filmipar megújításával kapcsolatos társadalmi és szakmai egyeztetésekben, továbbá gondoskodik az iparági fejlesztések és reformok előkészítéséről és szakmai felügyeletéről – fűzte hozzá.

„A magyar film megújítása terén sok feladat áll előttünk, ezért örülök, hogy ezt a munkát ilyen kiváló szakemberre bízhatom” – fogalmazott a miniszter.