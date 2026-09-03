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Nyitókép: Clemens Bilan

A filmreformért felelős miniszteri biztost nevezett ki Tarr Zoltán

Infostart / MTI

Petrányi Viktória nemzetközileg elismert filmproducer miniszteri biztosként felügyeli a filmipar megújítását – jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán a bejegyzésében hangsúlyozta: a magyar filmpiacot az előző vezetés alatt „elképesztően elhanyagolták és bizonytalanságba sodorták”", pedig hazánknak nemzetközi szinten fontos és kiemelt szerepe van ezen a területen nemcsak kulturális, de gazdasági tekintetben is.

Magyarország egyik legnagyobb filmgyártó cégének társalapítójaként Petrányi Viktória több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a hazai és a nemzetközi filmgyártásban – írta a miniszter, majd hozzátette: „saját szakmai karrierjét háttérbe helyezve mondott igent a felkérésemre, amiért nagyon hálás vagyok”.

Tarr Zoltán tájékoztatása szerint Petrányi Viktória miniszteri biztosként többek között összehangolja a magyar filmtámogatási rendszer megújításához szükséges intézkedéseket, valamint felügyeli a rendszer működésének és döntéshozatali folyamatainak átvilágítását. Emellett közreműködik a filmipar megújításával kapcsolatos társadalmi és szakmai egyeztetésekben, továbbá gondoskodik az iparági fejlesztések és reformok előkészítéséről és szakmai felügyeletéről – fűzte hozzá.

„A magyar film megújítása terén sok feladat áll előttünk, ezért örülök, hogy ezt a munkát ilyen kiváló szakemberre bízhatom” – fogalmazott a miniszter.

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