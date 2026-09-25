Az idén még veretlen magyar csapat az ukránokat fogadja

A 2026-ban még veretlen magyar válogatott idén először játszik tétmérkőzést. Az eddigi meccseken – kivétel nélkül hazai pályán – győzött Szlovénia, Finnország és Kazahsztán ellen, valamint döntetlent játszott Görögországgal. Marco Rossinak az előző őszi vb-selejtezők után határozott célja volt a védelem stabilizása, ez sikerült, hiszen a 360 játékperc alatt csupán két gólt kapott a csapat.

Úgy tűnik, kialakult a védelem, a sérülése után visszatért első számú kapus, Tóth Balázs előtt Bolla Bendegúz, Willi Orbán és Kerkez Milos biztosnak tűnik. A lipcsei középhátvéd mind a négy tavaszi meccsen játszott, Kerkez hármon, Bolla kettőről hiányzott, sérülése miatt.

A kérdés az, hogy ki játsszon középen, Willi Orbán oldalán. Dárdai Márton sérülése miatt két, nyáron külföldre szerződött fiatal játékos, Markgráf Ákos és Csinger Márk a legesélyesebb jelölt.

A középpályás sorban Vitális Milán bejátszotta magát az alapcsapatba, ha pedig egészséges, Schäfer András helye is biztos. A támadó középpályások közül Szoboszlai Dominik szerepe megkérdőjelezhetetlen, a kapitány optimális esetben talán Tóth Alexet és Sallai Rolandot játszatná, de előbbinek játékhiánya van, utóbbi pedig sérült. Így előtérbe kerülhet Damir Redzic és az előző idény társgólkirálya, Lukács Dániel játéka. Elöl Varga Barnabásnak szinte éppen olyan fix lenne a helye, mint Willi Orbánnak, Szoboszlai Dominiknak vagy éppen Sallai Rolandnak, de ő is sérült. Így a keret három leggólerősebb játékosából kettőt nélkülözni kénytelen a kapitány. Az ék pozíciójában nincs is kipróbált, rutinos játékos Varga Barnabás mellett.

Az ellenfél

A válogatott a Nemzetek Ligája B-ligájában szerepel, az ukránok mellett az északírek és a georgiai csapat szerepel még a csoportellenfelek között. Péntek este a Puskás Arénában mindkét csapatot olasz születésű szövetségi kapitány irányítja majd, Marco Rossi és Andrea Maldera. Az 55 éves Maldera az ukrán válogatott történetének első külföldi kapitánya, májusi kinevezése talán nem független attól, hogy a szövetség elnöke az AC Milan korábbi legendája, Andrij Sevcsenko.

A magyarok elleni keret elsősorban a Dinamo Kijev és a Sahtar Donyeck játékosaira épül. A légiósok közül kiemelkedő Anatolij Trubin, az SL Benfica kapusa, valamint a klubtársa, Georhij Szudakov. A BL-győztes Ilja Zabarnij (PSG) a 2024–2025-ös idényben Kerkez Milos hátvédtársa volt a Bournemouth-ban.

Ismert játékos az Evertonból Vitalij Mikolenko, valamint Makszim Hlan, aki a Górnik Zabrze színeiben játszott nyáron a Ferencváros elleni budapesti mérkőzésen. Ha már az FTC-nél tartunk: a klub egykori játékosa, az immár Vitális Milánnal és a Varga Barnabással együtt az AEK Athént erősítő Olekszandr Zubkov is kerettag.

Két rutinos játékost érdemes még kiemelni: Viktor Cihankov immár az Ajax tagja, míg a 126-szoros (!) válogatott Andrij Jarmolenko, aki ugyan már visszatért a Dinamo Kijevhez, de 2017 és 2023 között külföldön játszott, például a Borussia Dortmundban és a West Ham Unitedben.

A mérkőzés 20.45-kor kezdődik.