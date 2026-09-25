Búcsúlevelet írt az MCC-seknek Szalai Zoltán

Szalai Zoltán levélben búcsúzott el diákjaitól és kollégáitól, miután kiderült, hogy már nem ő a Matthias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója.

Az Index értesülése szerint a kultúrtörténész kiemelte, megtiszteltetés volt látni, ahogyan az MCC egy nemzetközileg is elismert műhellyé nőtte ki magát. Jelezte, nem ő döntött a távozás mellett, ugyanakkor leszögezte, számára nem szakad meg a kapcsolat.

Hálával tekint az időszakra, a sok vitára, közös gondolkodásra, a mentorálásokra, a kosármeccsekre.

„Szívből drukkol”, hogy a műhely minden pedagógiai, közösségépítő és tehetségtámogató értéke változatlanul megmaradjon.

Szakmai tanácsadásra, egy-egy jó beszélgetésre áll rendelkezésre.

Tanulmányai fókuszában Martin Heidegger filozófus állt, aki azt írta, hogy „a kérdezés a gondolkodás jámborsága”. Úgy érzi, ezt a szabadságtudatot és igazságkeresést tudta elültetni a diákokban.

Mint ismert, jogutód nélkül szűnt meg 14 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva), köztük a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.