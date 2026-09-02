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Nyitókép: Getty Images/Xavier Lorenzo

Ha ilyen SMS-t kapott a NAV-tól, nehogy bedőljön neki!

Infostart / MTI

A csalók ezúttal a NAV nevében küldenek jó hírt az embereknek, hogy aztán a küldött linkre kattintva ellopják az adataikat, hozzáféréseiket.

Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek – tájékoztatott szerdán a NAV.

A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani.

A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet.

A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyijövedelemadó-bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani.

A NAV hangsúlyozta: e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó-visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla-egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártyaadatokat sem kér ilyen módon.

A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket, ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival – hívta fel a figyelmet az adóhatóság.

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Kezdőlap    Belföld    Ha ilyen SMS-t kapott a NAV-tól, nehogy bedőljön neki!

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