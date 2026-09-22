Több emeletes épület méretű „valami” csapódott a Holdba, most megörökítették a krátert

Az eseményt nem tudta valós időben végignézni a tudomány, viszont a NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) holdszondája most megörökítette a krátert – írta meg a hvg.hu.

Robert Wagner, az amerikai űrkutatási hivatal tudósa a szonda által 2025 októberében rögzített felvételeken lett figyelmes egy érdekes elváltozásra a Hold felszínén – miután összevetette a becsapódás előtti felvételekkel, megerősítette, hogy valóban létrejött egy új holdkráter. Ezt később Tom McGetchin tudósról nevezték el.

Az Engadget kiemeli: a McGetchin nem a Hold legnagyobb krátere, ez a cím a Déli-sarki Aitken-medencét illeti meg, amely 2500 kilométer átmérőjű és 13 kilométer mély.