Minden teljesült: megkaphatjuk a helyreállítási alap forrásainak száz százalékát – a nap hírei

Minden feltétel teljesült ahhoz, hogy a kormány hazahozza az uniós helyreállítási alap forrásainak száz százalékát – közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid elmondta, ez összességében – árfolyamtól függően – mintegy nagyjából 5,5–6 ezer milliárd forint európai uniós forrást jelent.

A kekvák megszüntetésével legalább 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű közvagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá – közölte a miniszterelnökség. Több mint 845 milliárd forintot vállalati részesedések, közel 162 milliárdot pénzeszközök, 89 milliárdot értékpapírok, csaknem 88 milliárdot pedig ingatlanok tesznek ki.

Benyújtotta az Országgyűlésnek az idei költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot a kormány. A pénzügyminiszter korábban egyebek közt azzal indokolta a módosítást, hogy az idei évben a gazdasági növekedés a felét sem érte el a tervezettnek.

Elkészült a Belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. A belügyminiszter Facebook-oldalán azt írta, hogy a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták.

Hamarosan béremelést és kiszámítható életpálya-modellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek – jelentette be a nagykanizsai országos tanévnyitón Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt mondta: a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne.

Már szeptember végén elindulhat az első vizsgálat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál – mondta Unger Anna, a szervezet elnöke. Az első vizsgálandó ügyet már kijelölték, de annak részleteit nem hozzák nyilvánosságra.

A volt külgazdasági és külügyminiszter és a tárca már akkor is tudta, hogy a koronavírus-járvány alatt beszerzett lélegeztetőgépek minőségével baj van, és amikor azok beérkeztek az országba – írta Facebook-oldalán a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkey György László közölte, A több mint 16 ezer, minősítésre küldött gép nagyjából fele kapott használatra ”nem javasolt” minősítést.

Az Állami Számvevőszék szerint a Magyar Olimpiai Bizottság több esetben nem tett eleget közbeszerzési kötelezettségének. A MOB szerint a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá. A 2024-es párizsi olimpia magyar csapatának formaruhájára 308 millió forintot költöttek, közbeszerzés nélkül. A MOB a Honvédelmi Minisztériumtól kapott 935,6 millió forintos támogatásból fedezte a beszerzést.

Feljelentést tesz a közmédia vezetése az intézmény korábbi működése ügyében törvénytelen, közvetlen politikai irányítás miatt. Azt írták, az átvilágításkor előkerült belső levelezések és egyéb dokumentumok alapján kiderült, hogy valójában a tanácsadóként alkalmazott Várhegyi Attila, a Fideszhez köthető politikus és üzletember irányította az intézményt.

Rózsáné Sádt Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke. Sisák Attila pedig, aki jelenleg az OTP Bank szankciós szűrési osztályát vezeti, a bűnügyi és rendészeti elnökhelyettes - közölte a Pénzügyminisztérium.

Hatpontos szakmai kezdeményezéssel fordult a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség. A szervezet azt kérte, hogy a tárca tekintse prioritásnak a nemzeti Szociális Klímaterv elkészítését és annak benyújtását az Európai Bizottsághoz.

Az épületek energetikai korszerűsítését sürgeti Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szervezet hangsúlyozza, hogy az egyik leggyorsabban mozgósítható energetikai tartalék a meglévő épületek energiafogyasztásának csökkentése.

Hamarosan a parlament elé kerül az a törvényjavaslat, amely intézménnyé emeli a kormány és Budapest egyeztetésének fórumát, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. A főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmaz: a kormány és Budapest partnersége többé nem politikai szándék vagy kedv kérdése, hanem kötelesség és felelősség lesz.

Szavazást indít a kerületben a Budavári Önkormányzat a rövid távú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. életévüket betöltött, I. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt.

Az augusztus 10-ével kezdődő héten regisztrálták az év első nyugati-nílusi lázas megbetegedését Magyarországon – közölte a Szúnyogmonitor. A népegészségügyi központ laboratóriumi vizsgálata igazolta a megbetegedést, amely hazai eredetűnek tekinthető.

Szlovénia és Magyarország kapcsolata példaértékű lehet minden európai ország számára – írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök, aki közlekedési és energetikai beruházásokról egyeztetett szlovén kollégájával a Bledi Stratégiai Fórum előtt. Hangsúlyozta, hogy Magyarország a negyedik legfontosabb külföldi befektető Szlovéniában.

Oroszország közvetlen fenyegetésnek tekinti biztonságára nézve a NATO sarkvidéki katonai tevékenységét – írta az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov szerint a NATO és tagállamai a térség militarizálásával veszélyeztetik az Északi-sarkvidék békés együttműködését.

Ukrajnáról is tárgyalt az orosz és a kínai elnök a kirgizisztáni Biskekben. A Kreml azonban részleteket nem közölt. A két vezető a Sanghaji Együttműködési Értekezlet szünetében ült tárgyalóasztalhoz.

Nepálban 903-ra emelkedett a földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma, miközben 4.274 embert továbbra is keresnek. Az eltűntek között 592 külföldi és egy közeli vízerőmű 933 dolgozója is van, akik vélhetően az erőmű alagútjaiban rekedtek.

Meghalt Berend T. Iván, 95 éves volt. A Kossuth-díjas történész a magyar, az amerikai, a brit, az osztrák, az európai, a bolgár és az egykori csehszlovák tudományos akadémia tagja volt. 1985 és 1990 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségét töltötte be.