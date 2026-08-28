Magyar Péter: Magyarország visszatért

107 napja működik a Tisza-kormány, 5827 nap telt el a 2. Orbán-kormány és a Tisza-kormány megalakulása között, ennyi nap alatt kellett volna rendbe tennie a korábbi vezetésnek a vízügyet, az egészségügyet, felkészítenie az országot az aszályokra, biztonságosság tennie Paks működését a rendkívüli helyzetekre, hazahozni minden uniós forrást, átláthatóvá tenni a közpénzek útját, és egy olyan államot építenie, amely nem uralkodik a magyar embereken, hanem szolgálja őket – kezdte felszólalását a miniszterelnök, aki kormánya eredményeinek felsorolásával folytatta.

Úgy értékelt, hogy a Tisza-kormánnyal Magyarország működni kezdett, „visszatért”, annak ellenére, hogy sok területen problémák vannak, nehéz a gazdasági, pénzügyi helyzet, örököltek állami propagandagépezetet, átláthatatlan magántőkealapokat és sok mást.

Amit eddig tettek, azok között felsorolta:

rendeleti kormányzás megszüntetése

Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése

közmédia felszabadításának megkezdése

vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása

magántőkealapok átláthatóvá tétele

titkosított állami szerződések feltárásának elkezdése

Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozása

hazahozták az uniós forrásokat, több mint 6000 milliárd forintot

felfüggesztették a kétes állami kötelezettségvállalásokat, áttekintették a szerződéseket

államháztartási többletet hoztak létre

politikai vezetők fizetésének és a parlamenti költségek csökkentése

visszaadott önálló szakmai képviselet az egészségügynek, az oktatásban, a gyermekügynek, a szociális területnek, a környezetvédelemnek, a vidék- és területfejlesztésnek

kórházak klimatizálásának elkezdése

gyermekvédelmi rendszer átvilágításának megkezdése, kártérítési alap létrehozása a gyermekvédelemben elkövetett bántalmazások áldozatainak

tankerületi rendszer átalakításának megkezdése

iskolakezdési támogatás rászorulóknak

Európai Ügyészséghez való csatlakozás megkezdése

a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés megállítása

További várható intézkedéseik között említette a tűzifa áfájának csökkentését, az öregségi nyugdíj minimumösszegének emelését is. Felidézte, hogy ősszel új klíma-, vízgazdálkodási és energiagazdálkodási szabályozás kerül az Országgyűlés elé.

„Mi dolgozunk, ezért fogunk is hibázni, de ha így lesz, azt elismerjük, bocsánatot fogunk kérni és kijavítjuk, mert az a jó vezető, aki nem fél szembenézni a saját tévedéseivel” – közölte Magyar Péter.

Kijelentette, hogy egy demokráciának felelős ellenzékre van szüksége. De Magyar Péter úgy véli, sorsukra hagyta az ellenzék a választóit a legnagyobb válság idején. Később arról beszélt, hogy felkészült, szakmai javaslatokkal érkező ellenzéki képviselőket kíván, hogy érdemi módosító javaslatokat nyújtsanak be, ellenőrizzék a minisztereket, például elmennek Paksra, ha meghívják őket az energiabiztonságról való tájékozódásra.

Azt mondta, nem termelési jelentésnek szánta a felszólalását, hanem számvetésnek, mert még rengeteg feladat áll a kormány előtt. De időről időre ki fog állni az Országgyűlés elé elmondani, mit tettek, mit rontottak el, mit javítottak ki. A mérce szerinte az lesz, hogy a ciklusuk végén jobb lesz-e egy magyar ember élete.