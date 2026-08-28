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Nyitókép: YouTube/Országgyűlés élő

Magyar Péter: Magyarország visszatért

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A Tisza-kormány 107 napja működik, ennek eredményeit sorolta az Országgyűlés pénteki rendkívüli ülésnapján napirend előtt Magyar Péter. Azt mondta, nem termelési jelentésnek szánta a felszólalását, hanem számvetésnek, mert még rengeteg feladat áll a kormány előtt.

107 napja működik a Tisza-kormány, 5827 nap telt el a 2. Orbán-kormány és a Tisza-kormány megalakulása között, ennyi nap alatt kellett volna rendbe tennie a korábbi vezetésnek a vízügyet, az egészségügyet, felkészítenie az országot az aszályokra, biztonságosság tennie Paks működését a rendkívüli helyzetekre, hazahozni minden uniós forrást, átláthatóvá tenni a közpénzek útját, és egy olyan államot építenie, amely nem uralkodik a magyar embereken, hanem szolgálja őket – kezdte felszólalását a miniszterelnök, aki kormánya eredményeinek felsorolásával folytatta.

Úgy értékelt, hogy a Tisza-kormánnyal Magyarország működni kezdett, „visszatért”, annak ellenére, hogy sok területen problémák vannak, nehéz a gazdasági, pénzügyi helyzet, örököltek állami propagandagépezetet, átláthatatlan magántőkealapokat és sok mást.

Amit eddig tettek, azok között felsorolta:

  • rendeleti kormányzás megszüntetése
  • Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése
  • közmédia felszabadításának megkezdése
  • vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása
  • magántőkealapok átláthatóvá tétele
  • titkosított állami szerződések feltárásának elkezdése
  • Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozása
  • hazahozták az uniós forrásokat, több mint 6000 milliárd forintot
  • felfüggesztették a kétes állami kötelezettségvállalásokat, áttekintették a szerződéseket
  • államháztartási többletet hoztak létre
  • politikai vezetők fizetésének és a parlamenti költségek csökkentése
  • visszaadott önálló szakmai képviselet az egészségügynek, az oktatásban, a gyermekügynek, a szociális területnek, a környezetvédelemnek, a vidék- és területfejlesztésnek
  • kórházak klimatizálásának elkezdése
  • gyermekvédelmi rendszer átvilágításának megkezdése, kártérítési alap létrehozása a gyermekvédelemben elkövetett bántalmazások áldozatainak
  • tankerületi rendszer átalakításának megkezdése
  • iskolakezdési támogatás rászorulóknak
  • Európai Ügyészséghez való csatlakozás megkezdése
  • a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés megállítása

További várható intézkedéseik között említette a tűzifa áfájának csökkentését, az öregségi nyugdíj minimumösszegének emelését is. Felidézte, hogy ősszel új klíma-, vízgazdálkodási és energiagazdálkodási szabályozás kerül az Országgyűlés elé.

„Mi dolgozunk, ezért fogunk is hibázni, de ha így lesz, azt elismerjük, bocsánatot fogunk kérni és kijavítjuk, mert az a jó vezető, aki nem fél szembenézni a saját tévedéseivel” – közölte Magyar Péter.

Kijelentette, hogy egy demokráciának felelős ellenzékre van szüksége. De Magyar Péter úgy véli, sorsukra hagyta az ellenzék a választóit a legnagyobb válság idején. Később arról beszélt, hogy felkészült, szakmai javaslatokkal érkező ellenzéki képviselőket kíván, hogy érdemi módosító javaslatokat nyújtsanak be, ellenőrizzék a minisztereket, például elmennek Paksra, ha meghívják őket az energiabiztonságról való tájékozódásra.

Azt mondta, nem termelési jelentésnek szánta a felszólalását, hanem számvetésnek, mert még rengeteg feladat áll a kormány előtt. De időről időre ki fog állni az Országgyűlés elé elmondani, mit tettek, mit rontottak el, mit javítottak ki. A mérce szerinte az lesz, hogy a ciklusuk végén jobb lesz-e egy magyar ember élete.

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