Azbesztügy: egyelőre nem lehet végleges megoldás Szombathelyen

Nemény András (Éljen Szombathely!) a fórumon rögzített videójában úgy fogalmazott: szeretnék most már véglegesen megoldani a problémát, szavai szerint nagyon sokat vártak arra, hogy adott legyen minden feltétel, de ha utat akarnak építeni, akkor objektív tényezőként figyelembe kell venniük az időjárást is.

„Utat építeni akkor lehet, ha bizonyos hőfok fölött van a hőmérséklet és nem esik folyamatosan az eső, ezért aztán nincs más felelős megoldás mint az, hogy döntsünk az építés megindításáról” – mondta.

Bejelentette, hogy jövő hét hétfőre összehívta a közgyűlést, amelynek egyetlen napirendi pontja van, az azbeszthelyzet kezelése.

Nemcsak az Oladi plató területéről van szó ahol 80-100 ezer tonna azbeszttel terhelt kő található, hanem a város egészére szeretnének olyan megoldást találni, amely még az ősz folyamán elvégezhető.

„Végleges megoldást nem fogunk tudni adni, hiszen ahogyan a miniszterelnök is elmondta, az elszállítás az, amit ők végleges megoldásnak tekintenek. A bitumenes lefedés az az ideiglenes megoldás amit minél előbb meg kellene csinálni” – fogalmazott.

Nemény András emlékeztetett arra, hogy a kormány a szükséges forrást a létrehozott azbesztalapból rendelkezésre fogja bocsátani, nemcsak Szombathely, hanem az egész Nyugat-dunántúli Régió számára is.

A városvezető szólt arról is, hogy az azbesztmentesítési munkát a kivitelezők praktikusan akár már a jövő héten el tudják kezdeni és 1,5-2 hónap alatt el is tudják végezni. Elmondta, az oladi városrészen élők képviselőivel történt egyeztetések után úgy írtak ki pályázatot, hogy a két réteges bitumenes fedés alatt legyen egy georács és geotextília is, illetve az út szegélyét borítsa 15 centiméter vastagságú kavicsréteg. Szavai szerint ez egy olyan ideiglenes intézkedés, ami sok évre megoldást tud hozni.

„Jó hír, hogy ahhoz képest amivel számoltunk, jobb ajánlatot kaptunk a legjobb ajánlatot tevő cégtől, az Oladi platón egymilliárd forint alatt meg tudják valósítani azt a struktúrát, amiről beszéltünk” – közölte. Hozzáfűzte:

a város egyéb területeire külön eljárást kívánnak lefolytatni, ami számításaik szerint már kevesebbe fog kerülni, mint a családi házas városrész utcáinak biztonságossá tétele.

A polgármester szerint „most van az a pillanat amikor dönteni kell, még akkor is, ha nem tudhatják biztosan, hogy az azbeszt alapból végül kapnak-e pénzt vagy sem, hogy olyan feltételek lesznek-e amelyekkel tudnak-e pályázni, vagy sem.”

Kijelentette: mindenképp elindítják a munkálatokat, szavai szerint mint a város polgármestere felelősen nem teheti meg azt, hogy ne hozzon döntést a város egészét érintő kérdésben.

„Én lelkiismeretesen nem tudom megtenni azt, hogy tovább várunk, ezért elindulunk” – mondta.