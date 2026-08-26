Közölték, miért marad letartóztatásban a balesetet szenvedett lengyel busz sofőrje

Az elsőfokú bíróság a balesetet követő kedden, augusztus 18-án rendelte el a gyanúsított letartóztatását, a végzéssel szemben a sofőr és védője fellebbezett.

A Miskolci Törvényszék a járásbíróság által kifejtett indokokat részben osztotta, jogi érvelése szerint a büntetési tételkeret, illetve a külföldi állampolgárság nem jelenti automatikusan a szökés, elrejtőzés veszélyét, azonban az a férfi magyarországi kötődésének hiánya miatt valóban fennáll. A bizonyítás veszélyeztetését viszont a másodfokú tanács nem találta megállapíthatónak.

Álláspontjuk szerint a sofőrnek az ügyben felmerülő objektív bizonyítékokra, például a szakértői bizonyításra nincs ráhatása, továbbá a tanúk jogellenes befolyásolásának lehetőségét is kizárják, figyelemmel a férfinak az eljárás során eddig tanúsított magatartására és a baleset súlyos következményeihez való viszonyulására.

A letartóztatás egy hónapra szól.

A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án éjjel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után szenvedett balesetet. A buszon 57 utas és két járművezető volt, a baleset következtében tizenketten meghaltak, hárman súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek.