Bizarr öngól, ilyet még nem láttunk – videó Venezuelából

Egészen meghökkentő öngól született a venezuelai másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, ami felveti a fogadási csalás lehetőségét is.

A nem mindennapi történésről készült videót a 24.hu osztotta meg. A felvételen az látszik, hogy Sergio Avellaneda, a Real Frontera kapusa egy letámadás során pánikba esik, és szándékosnak tűnő, bizarr öngólt rúg az Urena elleni vasárnapi meccsen, ami miatt felmerült a fogadási csalás gyanúja. Ezzel az öngóllal már 2–0-ra vezetett a vendégcsapat.

INSÓLITO el autogol del portero Sergio Avellaneda de Real Frontera en la Liga Futve 2 hace minutos. pic.twitter.com/GudSeYUuMw — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) July 25, 2026

A mérkőzést végül az Urena nyerte meg 5–1-re.