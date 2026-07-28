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Nyitókép: Pixfly/Getty Images

Bizarr öngól, ilyet még nem láttunk – videó Venezuelából

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Csalás mindenki szeme láttára? Egy másodosztályú csapat kapusa szándékosnak tűnő öngólt lőtt – ezt érdemes megnézni.

Egészen meghökkentő öngól született a venezuelai másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, ami felveti a fogadási csalás lehetőségét is.

A nem mindennapi történésről készült videót a 24.hu osztotta meg. A felvételen az látszik, hogy Sergio Avellaneda, a Real Frontera kapusa egy letámadás során pánikba esik, és szándékosnak tűnő, bizarr öngólt rúg az Urena elleni vasárnapi meccsen, ami miatt felmerült a fogadási csalás gyanúja. Ezzel az öngóllal már 2–0-ra vezetett a vendégcsapat.

A mérkőzést végül az Urena nyerte meg 5–1-re.

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