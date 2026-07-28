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Demeter Tamás, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezérõrnagya az ízesített elektronikus cigaretták (Elf Bar típusú termékek) illegális kereskedelme és használata ellen életre hívott szakmai kerekasztal ülésén a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) épületében Budapesten 2025. június 16-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Felmentették posztjáról a NAV egyik fontos vezetőjét

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Azonnali hatállyal megszűnt a hivatal bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesének hivatásos szolgálati jogviszonya.

A hétfői Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint azonnali hatállyal megszűnt Demeter Tamás pénzügyőr altábornagynak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesének a hivatásos szolgálati jogviszonya – írja az Index.

A 2026. július 27-ei hatályú felmentést, amely a vezető korábbi májusi tisztségéből való eltávolítását követi, Forsthoffer Ágnes írta alá.

Demeter Tamást még májusban Kármán András pénzügyminiszter mentette fel posztjáról. Feladatkörét a NAV Bűnyügyi Főigazgatóságának főigazgatója, Domokos Ferenc dandártábornok vette át.

Márciusban egy tragikus baleset érte egy pénzügyőr dandártábornokot, aki az azt megelőző este egy Somogy vármegyei rendezvényen vett részt. Az akkori beszámolók szerint az eseményt egy magas rangú NAV-vezető szervezte és több állami tisztviselő is jelen volt. A Facebookon megjelent hírek szerint Demeter Tamás saját előléptetésének megünneplésére szervezte az ünnepséget a somogyi Zselicvölgy Szabadidőfarmon.

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