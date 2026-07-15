Még várniuk kell a betegeknek

A tárca szerint a halasztás oka, hogy nem készültek el időben a gyógyszerészi vényíráshoz szükséges e-recept-fejlesztések. Emellett a kormányváltás miatt felülvizsgálják az informatikai fejlesztésekért felelős Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ (ESZFK) felügyeletét és költségvetését is. A három hónapos csúszás célja, hogy elegendő idő jusson az EESZT, valamint a gyógyszertári és orvosi informatikai rendszerek fejlesztésére és telepítésére – olvasható a lapban.

A gyógyszerészi vényírásról szóló jogszabálytervezetet június közepén bocsátották szakmai egyeztetésre. A minisztérium szerint a halasztást maguk a szakmai szervezetek kérték. A Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Orvosi Kamara és más érintett szervezetek is megkapták a tervezetet véleményezésre. Arról egyelőre nem döntöttek, hogy a határidő módosításán túl a szabályozás tartalma is változik-e. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke a Népszavának azt mondta: a kamara tudomásul vette a halasztást, és szakmailag indokoltnak tartja azt.