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Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Még várniuk kell a betegeknek

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Elhalasztják a gyógyszerészi vényírás és a digitális beutalókhoz kapcsolódó szankciórendszer bevezetését – erősítette meg az Egészségügyi Minisztérium a Népszavának. A krónikus betegek egyes receptjeit a patikákban eredetileg szeptembertől újíthatták volna meg, erre azonban legkorábban az év végén lesz lehetőség.

A tárca szerint a halasztás oka, hogy nem készültek el időben a gyógyszerészi vényíráshoz szükséges e-recept-fejlesztések. Emellett a kormányváltás miatt felülvizsgálják az informatikai fejlesztésekért felelős Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ (ESZFK) felügyeletét és költségvetését is. A három hónapos csúszás célja, hogy elegendő idő jusson az EESZT, valamint a gyógyszertári és orvosi informatikai rendszerek fejlesztésére és telepítésére – olvasható a lapban.

A gyógyszerészi vényírásról szóló jogszabálytervezetet június közepén bocsátották szakmai egyeztetésre. A minisztérium szerint a halasztást maguk a szakmai szervezetek kérték. A Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Orvosi Kamara és más érintett szervezetek is megkapták a tervezetet véleményezésre. Arról egyelőre nem döntöttek, hogy a határidő módosításán túl a szabályozás tartalma is változik-e. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke a Népszavának azt mondta: a kamara tudomásul vette a halasztást, és szakmailag indokoltnak tartja azt.

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