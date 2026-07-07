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Újra lehet fürdeni a tóban.
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Újra látogatható a Szelidi-tó

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A szakemberek által elvégzett ismételt vizsgálatok igazolták, hogy a Szelidi-tó vize ismét megfelel az előírásoknak, így a korábbi korlátozást feloldották és a strand újra megnyitotta kapuit a fürdőzők előtt.

Két nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy a hatóságok a fürdési tilalmat rendeltek el a tó területén, miután a vízminőség-ellenőrzés során az Enterococcus baktérium határértéket meghaladó jelenlétét mutatták ki.

A szakhatósági tájékoztatás szerint a problémát a tartósan 36-37 fokosra melegedett vízfelszín és egy lokális szennyeződés okozta.

Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere hétfőn arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársai az elmúlt napokban kétszer is megismételték a mintavételt – számolt be a baon.hu.

A laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján a víz minősége kiválóra javult, így a tilalom már nem indokolt. A hatóságok a nyári szezon további részében, júliusban és augusztusban is folyamatosan ellenőrzik a tó vízminőségét a biztonságos fürdőzés garantálása érdekében.

Fotó: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/33150462/

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vízminőség

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