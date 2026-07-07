Újra látogatható a Szelidi-tó

Két nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy a hatóságok a fürdési tilalmat rendeltek el a tó területén, miután a vízminőség-ellenőrzés során az Enterococcus baktérium határértéket meghaladó jelenlétét mutatták ki.

A szakhatósági tájékoztatás szerint a problémát a tartósan 36-37 fokosra melegedett vízfelszín és egy lokális szennyeződés okozta.

Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere hétfőn arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársai az elmúlt napokban kétszer is megismételték a mintavételt – számolt be a baon.hu.

A laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján a víz minősége kiválóra javult, így a tilalom már nem indokolt. A hatóságok a nyári szezon további részében, júliusban és augusztusban is folyamatosan ellenőrzik a tó vízminőségét a biztonságos fürdőzés garantálása érdekében.

Fotó: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/33150462/