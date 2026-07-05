Elképesztő látvány, elvisznek egy hidat Budapesten

Több száz tonnás vasúti hidat emelnek ki a Déli Körvasút fejlesztésének szakaszán a XI. kerületi Bartók Béla úton a hétvégén. Az út felett átívelő, 67 méter fesztávolságú, kétvágányú hidat Kelenföld irányába szállítják el bontásra, a terv szerint hétfőn.

A Bartók Béla út felett átvezető, 67 méter fesztávolságú, kétvágányú vasúti híd közel 80 éves – írja az enbudapestem.hu.

A XI. kerület tájékoztatása szerint a munkák idején, július 3., péntek 20:00 óra és július 6., hétfő 6:00 óra között teljesen lezárják a Bartók Béla út–Tétényi út–Karolina út csomópontot, a villamosok helyett pótlóbuszok közlekednek. A pótlóbuszok Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között ingáznak, az ő átjutásukat a forgalomkorlátozási rend keretében biztosítják.