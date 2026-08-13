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Nyitókép: Sirisak Boakaew/Getty Images

Fordul a lakosság véleménye Európa jelentős „szénországában”

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Egy Varsóban készült felmérés szerint egyre több lengyel számít arra, hogy az Európai Unió klímapolitikája és a megújuló energiaforrások fejlesztése hosszabb távon csökkenti majd az energiaárakat. A júliusában készített kutatás szerint már többen várnak árcsökkenést, mint drágulást az uniós klímapolitikai intézkedésektől.

A More in Common Polska legfrissebb felmérése szerint a lengyelek 44 százaléka úgy véli, hogy az Európai Unió klímapolitikája hozzájárul majd az energiaárak csökkenéséhez Lengyelországban, míg 43 százalékuk áremelkedést vár. Ez jelentős változás a tavalyi eredményekhez képest.

Egy évvel korábban még 51 százalék számított arra, hogy az uniós klímapolitika miatt drágul az energia, és csak 37 százalék gondolta úgy, hogy az árak csökkenni fognak.

Hasonló elmozdulás figyelhető meg a megújuló energiaforrások megítélésében is. A megkérdezettek 57 százaléka szerint a megújuló energiába történő beruházások hozzájárulnak az energiaárak csökkenéséhez, míg 31 százalékuk drágulást vár. Egy évvel korábban 54 százalék gondolta úgy, hogy ezek a beruházások olcsóbb energiát eredményeznek, 35 százalék pedig áremelkedéstől tartott.

A kutatás ugyanakkor azt is mutatja, hogy a lengyelek jövőbeli energiapolitikájában nem kizárólag a megújuló energiaforrásoknak szánnak fontos szerepet.

Az atomenergia szintén erős támogatottságot élvez.

Arra a kérdésre, hogy húsz év múlva milyen forrásokból kellene Lengyelországnak elsősorban energiát termelnie, a válaszadók 53 százaléka a megújuló energiaforrásokat, 47 százaléka pedig az atomenergiát jelölte meg. A szén támogatottsága jóval alacsonyabb: ezt az energiaforrást a megkérdezettek 26 százaléka említette. Ez ugyanakkor valamivel magasabb arány a tavalyinál, amikor csak 21 százalék választotta a szenet.

A számok összességében azt mutatják, hogy a lengyelek körében továbbra is erős az igény a kibocsátásmentes energiaforrások fejlesztésére, miközben az uniós klímapolitika megítélése is változik. Egyre többen látják úgy, hogy az energetikai átállás nem feltétlenül jelent tartósan magasabb költségeket, hanem megfelelő beruházásokkal akár az energiaárak mérséklődéséhez is vezethet.

A felmérés politikailag érzékeny időszakban készült. Lengyelországban vita zajlik arról, hogy tartsanak-e népszavazást az Európai Unió klímapolitikájáról. A referendumot Karol Nawrocki köztársasági elnök kezdeményezte. A kérdés azért is fontos, mert Lengyelország hagyományosan erősen támaszkodik a szénre, miközben az ország energiaellátásának átalakítása az európai klímapolitika egyik fontos eleme.

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