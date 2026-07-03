Hungária körúti felüljáró és Árpád híd: jobb lesz kerülni néhány hétig

A Budapest Közút tájékoztatása szerint a munkavégzés ideje alatt a híd teljes hosszán lezárják a külső sávot, így a három helyett két forgalmi sáv áll majd a közlekedők rendelkezésre. A belső és a középső sávban 40 kilométer/órás sebességkorlátozás lesz érvényben.

A téli hideg és csapadékos időjárás következtében több burkolathiba alakult ki a Hungária körúti felüljáró Árpád híd felé vezető oldalán. A Budapest Közút ezeket a kátyúkat korábban ideiglenes javítással szüntette meg, és a következő hetekben végzik el az útpálya tartós helyreállítását – írták.

A sérült burkolat elbontását követően ellenőrzik a hídszerkezet állapotát is, hogy a végleges javítás megkezdése előtt kiderüljön, a hibák kizárólag a burkolatot érintik vagy a híd szerkezeti elemein is szükséges beavatkozás. A szerkezeti vizsgálatot követően végzik el az útpálya helyreállítását.