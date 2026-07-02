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Hírek, sajtóinformációk.
Nyitókép: Pixabay

A százezer forintos iskolakezdési támogatást két részletben kapják meg a családok – a nap hírei

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Két részletben kapják meg a jogosultak a százezer forintos iskolakezdési támogatást, az államfő és a miniszterelnök is fogadta a Velencei Bizottság Budapesten tárgyaló küldöttségét, Oroszország csaknem másfél éven át drónokkal térképezett fel kritikus fontosságú nyugat-európai katonai és civil infrastrukturális létesítményeket – a nap legfontosabb hírei.

Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a százezer forintos iskolakezdési támogatást, jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok – jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta: az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 ezer forintot novemberben, utalvány formájában kapják meg a családok.

Kezdeményezte négy energetikai törvény módosítását a kormány. A kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott: erre az energetikához kapcsolódó uniós források és a megújulóenergia-termelés növelésének elősegítéséhez van szükség. Az egyik legfontosabb változás, hogy 130 méterről 199 méterre emelkedik a szélerőművek legnagyobb engedélyezett magassága.

Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között, tisztább energiarendszerek fejlesztésére a Modernizációs Alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap.

Megszűnik a gazdasági miniszter jogköre, hogy kijelölje az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek helyszínét. A kormány erre vonatkozó törvényjavaslatot nyújt be. Eközben független szakértők bevonásával indít átfogó vizsgálatot a debreceni Semcorp Hungary Kft. az általa okozott környezetszennyezés ügyében. A kínai akkumulátoripari vállalatot az élő környezetért felelős miniszter felszólította, hogy hozza helyre az általa okozott károkat, majd távozzon Debrecenből.

Vitézy Dávid felszólította Szentkirályi Alexandrát, hogy két héten belül számoljon be a Millenáris Alapítvány pénzügyi és vagyoni helyzetéről. A közlekedési és beruházási miniszter figyelmeztetett arra is, hogy az alapítvány megszűnéséig korlátozzák a nagyobb döntéseket és vagyonmozgásokat.

Az államfő és a miniszterelnök is fogadta a Velencei Bizottság Budapesten tárgyaló küldöttségét. A szakemberek azért érkeztek, hogy megvizsgálják az államfő elmozdítását célzó alkotmánymódosítást. Magyar Péter kormányfő a szóvivői tájékoztatón azt mondta, egy szó kritikát sem mondott a Velencei Bizottság a Tisza Sulyok Tamás eltávolításáról szóló alaptörvény-módosítására.

Horváth P. András ügyvéd lesz a közmédia új, átmeneti vezetője – így döntött az Országgyűlés művelődési bizottsága. A vezetői posztra csak a Tisza és a Mi Hazánk állított jelöltet, a bizottság meghallgatás nélkül szavazott bizalmat a Tisza jelöltjének Horváth P. Andrásnak.

A Tisza-kormány kezdeményezi, hogy a vármegyéket ismét megyének, a főispánokat kormánymegbízottnak nevezzék – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. A Fidesz 2022-ben kezdeményezte a vármegye megnevezés bevezetését, és azt, hogy az addigi kormánymegbízottakat hívják főispánnak.

Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, így azok ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak – jelentette be az egészségügyi miniszter. A változás értelmében az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem használható az arcfelismerő rendszer.

Október 22-én hozzáférhetővé válnak a kommunista rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai – közölte a kormányszóvivő. Szondi Vanda elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé.

Meghosszabbították az óbudai korrupciós ügy három gyanúsítottjának letartóztatását. A Budai Központi Kerületi Bíróság október 4-ig meghosszabbította Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester, valamint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő letartóztatását.

Elkezdődött a GYSEV 11 darabos új InterCity-motorvonatból álló flottájának gyártása, a járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba. A közlekedési miniszter közölte: az óránként 160 kilométeres sebességre képes, 5 részes motorvonatok a Sopron–Budapest és a Szombathely–Budapest vonalakon közlekednek majd.

Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, miután a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja annak finanszírozását. Az üzemeltető a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közölte: egy hónapja csak a legmagasabb kockázatú, jégesőveszélyes helyzetekben indultak el a talajgenerátorok.

Heves orosz drón- és rakétatámadás érte mára virradóra Kijevet. Az ukrán hatóságok szerint legalább 20 ember meghalt, 90-en pedig megsebesültek.

Egy elemzés szerint Oroszország csaknem másfél éven át drónokkal térképezett fel kritikus fontosságú nyugat-európai katonai és civil infrastrukturális létesítményeket. A legnagyobb londoni hadászati elemzőműhelynek számító Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének 37 oldalas jelentése szerint ez a felderítő tevékenység 2024 augusztusától 2026 februárjáig tartott.

Litvániában törlik az alkotmányból az atomfegyverek telepítésének tilalmát. A balti ország elnöke szerint a romló geopolitikai helyzet indokolja a változtatást.

Az amerikai alelnök szerint jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások. JD. Vance hangsúlyozta: a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi-szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához.

Németországban megállapodott a kormánykoalíció egy gazdasági és adóreform-csomagról. Ez a gazdasági növekedés ösztönzését, valamint a nyugdíj- és egészségügyi rendszer stabilizálását célozza.

Spanyolországban júniusban több mint ezren halhattak meg a hőség miatt, Németországban már több mint 800 halálos áldozatot követelt idén az extrém meleg. Hollandiában a hőség miatt az átlagosnál mintegy 480-nal többen haltak meg. Eközben Kanadát is perzselő hőség és súlyos árvíz sújtja, ami több millió embert érint.

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Kezdőlap    Belföld    A százezer forintos iskolakezdési támogatást két részletben kapják meg a családok – a nap hírei

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