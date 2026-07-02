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Nyitókép: upixa/Getty Images

Fontos bejelentést tett a miniszter a kórházi kamerákról

Infostart / MTI

Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját – jelentette be az egészségügyi miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Hegedűs Zsolt azt írta: csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták.

Hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg.

A tárca szerdai közleménye szerint Hegedűs Zsolt egyúttal utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) frissen kinevezett igazgatóját, Tótth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról. Mint írták, az intézményeknek a sajtómegkeresések megválaszolásakor a transzparencia elvének szem előtt tartása mellett szakmailag megalapozott, tárgyszerű válaszokat kell adniuk, a válaszokban kerülni kell a politikai állásfoglalást, de a szakterületüket érintő kérdésekben megfogalmazhatnak véleményt.

Az utasítás szerint az országos kórház-főigazgatónak gondoskodnia kell arról is, hogy az állami fenntartásban lévő egészségügyi intézmények a sajtó megkereséseit folyamatosan fogadják és mielőbb megválaszolják azokat.

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