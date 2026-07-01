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Nyitókép: martin-dm/Getty Images

Százezer forintos iskolakezdési támogatást jelentett be Magyar Péter

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Egy friss kormánydöntésről számolt be a miniszterelnök.

Döntött a Tisza-kormány: több százezer gyermek családja részesül 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán, további részleteket csütörtökre ígérve.

Egy korábbi kormányhatározat értelmében már zajlott a 2026-os iskolakezdési támogatás előkészítése, a szaktárcáknak június 15-ig kellett kidolgozniuk a támogatás bevezetésének részleteit, beleértve azt is, hogy kik és milyen feltételekkel részesülhetnek majd a juttatásban. Első, miniszterelnökként adott interjújában pedig Magyar Péter azt ígérte, a támogatást rászoruló családok kaphatják meg már augusztusban.

A Tisza Párt eredeti programja szerint a juttatás mintegy 700 ezer nehéz helyzetben élő családnak nyújtana segítséget a méltó és biztonságos tanévkezdéshez, és ruhára, cipőre, iskolaszerekre, valamint tanszercsomagra lenne fordítható.

Jelenleg az önkormányzatok saját hatáskörben adhatnak iskolakezdési támogatást, és a munkáltatók számára is nyitva áll a lehetőség ennek biztosítására a cafeteria-rendszerben.

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