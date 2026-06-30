Újra megnyit a Karmelita

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán adott hírt arról, hogy ismét megnyitják a közönség előtt a korábbi miniszterelnöki központot, a Karmelita Kolostort.
Jön a hidegfront, érkeznek az esők: mutatjuk a menetrendet
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán adott hírt arról, hogy ismét megnyitják a közönség előtt a korábbi miniszterelnöki központot, a Karmelita Kolostort.
A mesterséges intelligencia infrastruktúrája iránti "kielégíthetetlen" kereslet az infláció egyik fő hajtóerejévé vált, jelentette ki Beth Hammack, a clevelandi Federal Reserve elnöke. A jegybanki döntéshozó szerint amennyiben ez a nyomás továbbra is magasan tartja az árakat, az akár magasabb irányadó kamatszintet is szükségessé tehet - számolt be a Cnbc.
A tanú című film immár csaknem ötven éve került a hazai mozikba, az évek során kultfilmmé érett. Kvízünkkel most letesztelheted, mennyire ismered a magyar filmtörténet egyik alapművét.
In a 6-3 decision, justices voted in favour of birthright citizenship, rejecting an executive order by the president issued at the start of his second term.