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Berg Judit az irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár és Nagy Ervin államtitkár.
Nyitókép: Nagy Ervin/Facebook

Újabb helyettes államtitkárok kinevezése történt meg

Infostart / MTI

Berg Judit író, Popa Gergely, a szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar korábbi igazgatója és Sipos Imre színművész helyettes államtitkár lett – jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár pénteken, a Facebook-oldalán.

Berg Judit az irodalomért és közművelődésért, Sipos Imre az előadóművészetekért, míg Popa Gergely a zeneművészetért felelős helyettes államtitkári tisztséget fogja ellátni – írja közösségi oldalán az államtitkár.

A helyettes államtitkári pozíciókra olyan embereket kerestünk, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik szavának súlya van – írta Nagy Ervin.

Berg Juditról szólva kiemelte, hogy az író a kortárs magyar gyerekirodalom egyik legmeghatározóbb alkotója, látja és érti a magyar könyvpiac, a kiadók és a kortárs szerzők mindennapi helyzetét, és az elmúlt két évtizedben olyan komplex kulturális projekteket menedzselt, amelyek komoly szervezői és stratégiai látásmódot igényelnek.

Emellett az olvasásnépszerűsítés terén végzett elhivatott munkája alapvető fontosságú lesz a jövőre nézve, hiszen a magyar irodalom és a könyvszakma támogatásához olyan gyakorlatias, a szakma sűrűjéből érkező vezetőre van szükségünk, mint Judit, aki képes hidat képezni az alkotók és az államigazgatás között – fogalmazott.

Az irodalom mellett Berg Judit felel majd a közművelődésért is, amely „a nemzet megtartó ereje”, és többek között hatással van a nemzet kultúrához való viszonyára, a mentális egészségére és a társas kapcsolatokra egyaránt – hangsúlyozta.

Popa Gergelyről szólva Nagy Ervin kiemelte: pályafutása során a zenei szféra szinte minden területét megismerte, és pontosan ismeri a színpad és a menedzsment kihívásait. A Magyar Állami Operaház zenekari igazgatójaként, valamint a Savaria Szimfonikus Zenekar vezetőjeként már bizonyította, hogy képes nagy múltú intézményeket a hagyományok tiszteletben tartásával, de a modern kor követelményei szerint megújítani – írta Nagy Ervin.

Hozzátette: a kormányzat a zenei intézményrendszer megerősítését, valamint az évtizedek óta megoldatlan szakmai és működési problémák kezelését kiemelt feladatnak tekinti, ezért a zeneművészet területe a rendszerváltás óta most először helyettes államtitkári szintű képviseletet kap a kulturális kormányzatban.

Az előadóművészetekért felelős helyettes államtitkári pozíciót betöltő Sipos Imréről úgy fogalmazott: az előadóművészeti terület vezetésére olyan embert keresett, aki a gyakorlatban, a színpadon és a kulisszák mögött is pontosan ismeri a szakma valóságát, kihívásait és szépségeit. Sipos Imre évtizedes színművészeti és rendezői tapasztalattal rendelkezik, és olyan neves intézmények művészeti és prózai tagozatának vezetéséért felelt, mint a Kecskeméti Nemzeti Színház vagy a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház.

Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár szintén a Facebook-oldalán gratulált péntek este Kalla Zsuzsa, a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményi főigazgató-helyettesének kinevezéséhez, aki a jövőben a közgyűjteményekért felelős helyettes államtitkár lesz, valamint Szabadics Anitának, aki az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkári posztot tölti be.

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