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Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) vezérigazgatója beszédet mond az MTVA óbudai székházában tartott díjátadó ünnepségen, amelyen kiemelkedõ munkatársait díjazta a közmédia 2025. március 11-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szombaton megszűnik a közmédia vezetőinek megbízatása

Infostart / MTI

Szombaton megszűnik a közmédia vezetőinek megbízatása, mivel megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának pénteki kihirdetését követő napon hatályba lépő rendelkezése szerint megszűnik a médiatanács elnöke, Koltay András és a testület tagjai, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetője, Altorjai Anita, továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója, Papp Dániel vezető tisztségviselői megbízatása.

A törvénymódosítás szerint az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága az általa hozott határozatban kijelölt személy, Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos útján haladéktalanul gondoskodik a szükséges eljárás lebonyolításáról, továbbá a közmédia folyamatos, zavartalan működése és átalakítása érdekében a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA átmeneti vezetéséről mindaddig, amíg az e törvényben meghatározott új vezető tisztségviselők megbízatása létre nem jön.

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