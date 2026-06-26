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A gödöllõi Grassalkovich-kastély 2025. október 13-án. Ezen a napon Orbán Viktor miniszterelnök és Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért (MATE) Alapítvány kuratóriumi elnöke aláírta a gödöllõi Grassalkovich-kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttmûködési megállapodást a gödöllõi kastély dísztermében. A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllõi Grassalkovich-kastély átfogó felújítására, amelynek során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Elemző: szimbóluma van annak, hogy nem „Brüsszel árnyékában” találkoztak a V4-ek, hanem egy történelmi helyszínen

Infostart / InfoRádió

Két év kihagyás után hétfőn Gödöllőn találkozott egymással a négy visegrádi állam vezetője egy V4-kormányfői egyeztetés keretében. A korábbi törésvonalakat próbálták felszámolni, a versenyképes Visegrád mottó jegyében zajlott a magyar elnökség; erről beszélt az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, Szigethy-Ambrus Nikoletta.

Miniszterelnöki találkozó most, az elmúlt évek során két év kihagyás után történt Gödöllőn a visegrádi országok vezetői között, ugyanakkor az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, Szigethy-Ambrus Nikoletta szerint fontos azt is figyelembe venni, hogy decemberben volt egy szintén magas szintű találkozó, amelyben az egyes visegrádi országok köztársasági elnökei egyeztettek egymással, és már ezen is elindult egy olyan párbeszéd, amelynek a mostani kvázi folytatása, a visegrádi magyar elnöki ciklus lezárása.

Ezen az egyeztetésen, amely most Gödöllőn valósult meg, szerinte a korábbi törésvonalakat próbálták felszámolni.

„A versenyképes Visegrád mottó jegyében zajlott a magyar elnökség, és az erre vonatkozó területeket is érintették szakpolitikai célok megvalósításában. Összességében egy nagyon pozitív egyeztetés zajlott ezen a héten a gödöllői egyeztetés során. A miniszterelnökök közül mindannyian nagyon pozitívan és optimistán tekintenek a közös munka erejére, illetve látható az, hogy a korábban vitás kérdéseknek tekintett területeken is várhatóan olyan megoldások tudnak születni, amelyek minden fél számára megfelelő konszenzust biztosítanak majd” – ecsetelte az elemző az InfoRádióban.

Ami új tervek elhangoztak, szerinte azok is régiek újra felhozatala, köztük a gyorsvasút az infrastruktúrafejlesztés részeként, emellett

  • különböző biztonságpolitikai védelmi célok,
  • kulturális együttműködések,
  • oktatási és tudományos kooperációk és
  • a régió gazdasági felzárkóztatására irányuló törekvések

fogalmazódtak meg.

Gödöllő egyébként különleges szimbólummal bír mind a négy ország számára, épp a történelem miatt, a királyi kastély a Habsburg-időszakban volt meghatározó jellegű helyszín, ahelyett, hogy egy „brüsszeli árnyékban” lévő helyszínen találkoztak volna a V4-ek, esetleg a négy közül az egyik fővárosban.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Elemző: szimbóluma van annak, hogy nem „Brüsszel árnyékában” találkoztak a V4-ek, hanem egy történelmi helyszínen

v4

visegrádi együttműködés

szigethy-ambrus nikoletta

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