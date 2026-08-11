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A képviselõk, miután szavaztak a Magyarország alaptörvényének tizenhetedik módosításáról szóló törvényjavaslatról az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án. Elfogadta az Országgyûlés az alaptörvény tizenhetedik módosítását, amelynek értelmében a hatálybalépést követõ napon Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása megszûnik.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Csütörtökön tárgyalja az Alkotmánybíróság az alaptörvény-módosítások elleni fideszes beadványokat

Infostart / MTI

Teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság csütörtökön a legutóbbi Alaptörvény-módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló négy Fidesz–KDNP-s beadványt – derült ki a testület napirendjéből.

A Fidesz–KDNP az Alaptörvény tizenhatodik és tizenhetedik módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon.

Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére.

A Fidesz–KDNP szintén kezdeményezte a testületnél az országgyűlési képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezetésére vonatkozó módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább tizenkét évig vagy három cikluson keresztül volt képviselő.

Az ellenzéki pártszövetség megtámadta az alkotmánybírókra vonatkozó Alaptörvény-módosítást is, amely visszaállította a bírák hetvenéves felső korhatárát.

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Kezdőlap    Belföld    Csütörtökön tárgyalja az Alkotmánybíróság az alaptörvény-módosítások elleni fideszes beadványokat

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