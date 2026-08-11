Csütörtökön tárgyalja az Alkotmánybíróság az alaptörvény-módosítások elleni fideszes beadványokat

A Fidesz–KDNP az Alaptörvény tizenhatodik és tizenhetedik módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon.

Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére.

A Fidesz–KDNP szintén kezdeményezte a testületnél az országgyűlési képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezetésére vonatkozó módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább tizenkét évig vagy három cikluson keresztül volt képviselő.

Az ellenzéki pártszövetség megtámadta az alkotmánybírókra vonatkozó Alaptörvény-módosítást is, amely visszaállította a bírák hetvenéves felső korhatárát.