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Részleges napfogyatkozás Essenbõl nézve 2025. március 29-én.
Nyitókép: Christopher Neundorf

Ebből a magyar városból lehet a legtöbbet látni a szerdai napfogyatkozásból

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Bár Magyarországról csak a részleges napfogyatkozás lesz látható augusztus 12-én, kiderült, hogy melyik városból érdemes majd az eget kémlelni, hogy a lehető legtöbbet lássuk.

A szerdai teljes napfogyatkozás Európából is látható lesz, méghozzá Izlandról, Spanyolországról és a hozzá tartozó Baleár-szigetekről. Hazánkban csak részleges napfogyatkozás figyelhető majd meg, de ez is csodás élményt jelent majd – írja az Időkép.

Mivel a napfogyatkozás a napnyugtához közeli órákban zajlik, a nyugati országrészben tartózkodók kerülnek a legkedvezőbb helyzetbe. Sopron és környéke válik a megfigyelés első számú központjává, itt lesz a legnagyobb a Hold által okozott takarás mértéke, mielőtt a Nap teljesen eltűnne a horizont mögött.

A takarás mértéke Sopronban 86, Budapesten 68, míg Szegeden csupán 48 százalékos lesz.

A biztonságos megfigyelés érdekében minden érdeklődő számára ajánlott a megfelelő napszűrő szemüveg használata, még a napnyugtához közelítő, csökkenő fényerejű korong esetében is. A napfogyatkozás idején hazánk nagy részén derült lesz az ég, felhők alig vagy egyáltalán nem is lesznek fölöttünk, így az esemény jól nyomon követhető lesz, amennyiben a megfigyelő talál egy olyan helyet, ahol tisztán látszik a nyugati horizont.

Mint a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán olvasható, hazánkból a Hold 19:22:34-kor érinti meg látszólag a Napot, és az országban mindenhol a helyi naplementekor – ami Budapesten 19:58-kor következik be – látszik a legnagyobbnak a fogyatkozás.

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Kezdőlap    Belföld    Ebből a magyar városból lehet a legtöbbet látni a szerdai napfogyatkozásból

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