Egy engedetlen gyerek miatt kellett törölni egy repülőjáratot

Törölni kellett a Porter Airlines légitársaság Victoria és Toronto között közlekedő járatát Kanadában, mivel egy gyerek nem volt hajlandó bekötni magát – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

A repülőgép nem tudta megkezdeni a felszállást, mert „egy gyerek felállt a székére, és nem kötötte be a biztonsági övet”. A problémás fiatal utas ezzel annyival késleltette az indulást, hogy időközben éjszakára lezárták a kifutót, így a járatot törölték, az utasokat pedig áthelyezték egy másnapi gépre.

A légitársaság közlése szerint sem a gép személyzete, sem a gyerekkel utazó szülő nem tudta rávenni a makacskodó gyereket, hogy leüljön és becsatolja magát. „A gép ilyen, nem biztonságos körülmények között nem szállhatott fel, ezért a személyzet úgy döntött, hogy visszatérnek a terminálba, és leszállíttatják a két utast” – fogalmazott a cég.

A törölt járat egyik utasa szerint viszont úgy tűnt, a gyerek nem azért viselkedett így, mert rosszalkodott, hanem inkább mintha félt volna. „Próbált elbújni az ülés alá. Ha erőszakkal bekötözik, csak kicsúszott volna az öv alatt” – nyilatkozta. A brit hírügynökségnek nyilatkozó szakértő szerint a légitársaság a felszállás elhalasztásával az utasok és a gyermek biztonságát biztosította.